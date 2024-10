Non c’è più niente da fare, il Milan ha deciso di cederlo

Non riesce ad incidere e il Milan riflette sulla cessione già a gennaio: possibile addio, tutti i dettagli

Il Milan resta a zero punti in classifica dopo la seconda giornata di Champions League. Dopo la sconfitta col Liverpool, anche contro il Bayer Leverkusen è arrivato un ko. Dominio dei tedeschi per oltre un’ora di gioco; a nulla è servita la reazione dei rossoneri nell’ultima mezz’ora, se non a dare continuità ai segnali di ripresa delle ultime settimane.

Tutta la squadra è in crescita sotto molti punti di vista. La fase difensiva, seppur coi suoi limiti strutturali, sta migliorando nell’applicazione. Decisivo anche l’ingresso in pianta stabile fra i titolari di Matteo Gabbia, l’unico centrale di scuola italiana e quindi più adatto ad un certo lavoro. Passi avanti anche per Tomori. Parlando di difesa, chi continua a non convincere è Emerson Royal, mentre gli altri acquisti, Fofana in primis, stanno continuando a dare segnali incoraggianti. Purtroppo però c’è anche chi proprio non riesce a lasciare il segno, nonostante un’estate da protagonista e con buone premesse. Un “nuovo acquisto” che anche stavolta, dopo una prima difficile stagione, non sta dando il suo apporto.

Chukwueze non incide, il Milan riflette sulla cessione

Samuel Chukwueze anche ieri è entrato nel secondo tempo senza lasciarne traccia. Il nigeriano, entrato al posto di Pulisic, non ha dato la sterzata che Paulo Fonseca cercava. In generale, l’ex Villarreal non dà l’impressione di essere uno di quei giocatori che può incidere a partita in corso, ma ad oggi un ruolo da titolare per lui è praticamente impossibile.

Pulisic è insostituibile e questa nuova posizione disegnata per lui dall’allenatore tedesco calza a pennello. La missione di Chukwueze quindi è ancor più difficile adesso, quasi impossibile. Se nemmeno il cambio di guida tecnica e un’estate da protagonista lo hanno aiutato, allora non è così assurdo pensare che la sua avventura in rossonero è destinata ad andare così. E chissà che non possano esserci già margini per una cessione nella sessione di mercato di gennaio, soprattutto se, nel caso, dovesse arrivare qualche importante offerta. Chukwueze ha estimatori in Spagna, dove lo conoscono benissimo per i suoi ottimi anni con il Villarreal. Occhio però anche all’opzione Arabia Saudita. Nel frattempo però deve provare a cambiare una storia, quella col Milan, che sembra già segnata. Deve ritrovare quella serenità con la quale ha giocato tutta la pre season e accettare la forte concorrenza di Pulisic.