Berardi pronto a dire sì, l’affare si chiude a gennaio

Domenico Berardi torna in Serie A gennaio, tre squadre sulle sue tracce. L’affare si può chiudere a basso costo

La classifica di Serie A, dopo queste prime sei giornate, si sta finalmente delineando. Dopo un inizio complicato, il Milan si è rimesso in carreggiata, tanto da trascorrere una notte, quella fra venerdì e sabato, da primo in solitaria. L’Inter, che parte ovviamente favorita, sta recuperando punti; Juventus e Napoli stanno facendo il loro ottimo percorso e sono fra le candidate alla vittoria finale.

La sensazione è che, dopo due anni di dominio unico di Napoli prima e Inter poi, quest’anno si potrà vivere una grande corsa Scudetto. Fondamentale sarà anche il calciomercato di gennaio: un’opportunità per tutte le squadre per rinforzarsi ulteriormente in vista della corsa finale al titolo. Adesso è presto per pensare cosa servirà e cosa no perché dipenderà da tantissimi fattori. Intanto però qualche idea comincia già a circolare e fra queste c’è quella di riportare nel massimo campionato Domenico Berardi, rimasto al Sassuolo dopo la retrocessione ma ancora out per il grave infortunio al tendine d’Achille. Il rientro è previsto a breve: se dovesse dare segnali di continuità, a gennaio potrebbe tornare subito in Serie A.

Berardi di nuovo in Serie A, tre opzioni a gennaio

L’esterno destro, ormai un senatore del Sassuolo, a 30 anni ha ancora tanto da dare e la sessione invernale può essere l’opportunità giusta per lasciare finalmente Reggio e provare l’esperienza in una grande squadra. Per anni è stato accostato alla Juventus, al Milan e, la scorsa estate, al Napoli, ma è sempre rimasto lì. Ora però tutto può cambiare.

Berardi è un nome che continua a piacere a diverse squadre di Serie A e, se dovesse tornare subito in forma dopo il grave infortunio della scorsa stagione, potrà ritagliarsi una grande opportunità. La Lazio di Baroni, che cerca proprio esterni d’attacco, può essere una strada, così come la Fiorentina di Raffaele Palladino, che potrebbe trovare in lui una buona alternativa ad Andrea Colpani, il quale per adesso non sta riuscendo ad incidere come faceva al Monza. Ultima opzione, forse la più importante, è la Juventus. Il suo nome è da sempre accostato ai bianconeri, fin da quando era giovanissimo, ma non se n’è mai fatto nulla. Adesso questa opportunità potrebbe ripresentarsi e sarebbe impossibile da non cogliere. L’affare può chiudersi per una cifra intorno ai 15 milioni. Con Thiago Motta ritroverebbe le condizioni giusti per tornare il Berardi di una volta e fare la differenza anche a Torino dopo anni di periferia.