Leclerc-Hamilton, sono già scintille: l’annuncio non lascia dubbi

Leclerc vuole chiudere bene il 2024 prima di catapultarsi su un 2025 che lo vedrà affrontare Hamilton da compagno di squadra.

La stagione della Ferrari è stata sicuramente al di sotto delle aspettative di Charles Leclerc, ancora in attesa di poter lottare per il titolo mondiale di F1 fino alla fine. Solo nella prima parte del 2022 ha duellato con Max Verstappen, che poi con la Red Bull ha messo la freccia e ha dominato la seconda parte del campionato.

Il pilota monegasco ha rinnovato il contratto con la scuderia di Maranello, confermando la sua fiducia nel progetto e l’attaccamento al colore rosso. I tifosi lo apprezzano moltissimo e sperano che abbia la sua occasione di poter dimostrare di potersi laureare campione del mondo di Formula 1. Ha un grande talento e lo ha dimostrato tante volte, al netto di qualche errore che può capitare soprattutto in determinate situazioni. L’auspicio è che il Mondiale 2024 termini positivamente e che in fabbrica stiano lavorando correttamente per dargli una monoposto vincente l’anno prossimo.

F1, Leclerc e il duello con Hamilton

Leclerc, intervistato da The-Race.com e ESPN, si è detto abbastanza fiducioso per la prossima stagione. Quando gli è stato chiesto se è realistico pensare al titolo per il 2025, ha risposto in modo netto: “Sì, lo è“. Non perde l’ottimismo, forse ciò che sta vedendo in quest’ultima parte del campionato e le informazioni che gli arrivano da Maranello lo spingono a sbilanciarsi per il futuro.

Nel 2025 avrà anche una sfida interna molto interessante, quella con Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo sarà il suo prossimo compagno di squadra in Ferrari e tutti sono curiosi di vedere come andranno le cose. I due hanno un buon rapporto oggi, però condividere il box e lottare per lo stesso obiettivo è diverso. Già con Carlos Sainz non è mancato qualche momento di tensione in questi anni. Però sono cose che fanno parte delle corse ed è fondamentale cercare di non danneggiarsi in pista, evitando di mettere il team in una situazione complicata.

Ovviamente, quando decidi di ingaggiare Hamilton e di affiancalo a Leclerc ti assumi dei potenziali rischi. In Ferrari lo sanno benissimo e sono sicuri di poter gestire tutto nel modo giusto. Lo stesso Charles è tranquillo in questo momento e vede la presenza di Lewis come qualcosa che gli può dare motivazione ulteriore e spingerlo a migliorarsi di più: “Sono curioso di confrontarmi con lui in maniera così diretta, a parità di macchina. Non so se abbia punti deboli. Sicuramente è una sfida che mi dà grandi stimoli“. Bisogna attendere il 2025.