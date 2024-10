Ibrahimovic ci riprova: il Milan ora sogna, colpo da capogiro nel 2025

Zlatan Ibrahimovic sogna il colpaccio per fare grande il Milan nella prossima stagione. Un acquisto che i tifosi apprezzerebbero sicuramente.

Il Milan nelle ultime settimane sta tentando il cambio di passo. In campionato soprattutto mister Paulo Fonseca sembra aver trovato la formula giusta: un 4-2-4 molto offensivo ma allo stesso tempo capace di dare equilibrio e profondità alla squadra, puntando sul tandem d’attacco Morata-Abraham che ha dato i suoi frutti soprattutto dal derby vinto in poi.

Nonostante le buone prestazioni dei due centravanti citati in precedenza, molti in casa Milan si aspettavano che il club, dopo l’addio doloroso di Olivier Giroud in estate, potesse investire una cifra molto importante per un nuovo attaccante di spessore e di prospettiva. Nei mesi scorsi si erano fatti con forza i nomi di Zirkzee, David o Sesko, tutti giovani talenti che avrebbero fatto comodo nel lungo periodo.

Dunque il Milan per il momento si accontenta, ma non può pensare di programmare a lungo termine con i centravanti tuttora in rosa. Morata ha già 32 anni, Abraham è in prestito secco dalla Roma e tornerà in giallorosso a fine stagione mentre Jovic non viene considerato utile alla causa. Ecco perché, secondo indiscrezioni provenienti da Milanello, uno dei primi obiettivi di Zlatan Ibrahimovic sarà quello di portare in rossonero un grande numero 9 nel 2025.

Ibra ha già individuato il colpaccio: è un attaccante top

Sembra proprio che Ibrahimovic abbia in mente il colpo ideale per la prossima stagione. L’intenzione dell’ex calciatore svedese, oggi dirigente plenipotenziario di RedBird, è quella di puntare forte su un top-player che in Serie A ha già fatto la differenza nel recente passato.

Parliamo di Victor Osimhen, ex prima punta del Napoli e campione d’Italia con gli azzurri nel 2023. Il nigeriano a sorpresa è rimasto fuori dai piani tecnici della società di De Laurentiis, fin dall’arrivo di Antonio Conte, tanto da essere mandato in prestito al Galatasaray. Sono sfumati invece i trasferimenti a titolo definitivo a Chelsea, Psg e Arabia Saudita.

Quando scadrà il suo periodo di prestito in Turchia, il Milan farà un tentativo concreto per riportare in Italia Osimhen, visto che difficilmente l’attaccante tornerà a Napoli per fare il titolare. Servirà uno sforzo economico importante, soprattutto per lo stipendio del nigeriano che percepisce circa 10 milioni a stagione.

Se arrivasse l’ok di Gerry Cardinale, il Milan potrebbe provare il colpaccio ed assicurarsi uno degli attaccanti più forti in circolazione, stranamente finito in un campionato ‘marginale’ in questa stagione. Ma Ibra spera di vederlo rilanciarsi in maglia rossonera dal 2025.