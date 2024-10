Il Milan ha fatto un’offerta: tentativo last-minute per il bomber, i dettagli

Il Milan ha provato a prenderlo l’ultimo giorno di calciomercato: la rivelazione è arrivata in questi minuti dal giocatore stesso

Il Milan ha chiuso il suo calciomercato estivo con una doppia operazione: fuori Saelemaekers, dentro Abraham. Uno scambio di prestiti con la Roma con la promessa, magari già nelle prossime settimane, di rincontrarsi per trattare la cessione a titolo definitivo di entrambi. Accontentato quindi Paulo Fonseca, che aveva chiesto l’inglese come rinforzo fin dall’inizio.

E adesso stiamo capendo il perché. Abraham deve certamente migliorare in zona gol (ha già dimostrato in Italia di esserne capace) ma nel frattempo sta mettendo in campo una voglia e una disponibilità trascinante. Non è un caso che la stagione del Milan è cambiata da quando è titolare. Un attaccante in più serviva come il pane e per fortuna la società, dopo un po’ di titubanza, lo ha capito. L’ex Chelsea è infatti arrivato soltanto all’ultimo giorno di mercato ma prima di lui è stato fatto un tentativo per un altro bomber, diverso per caratteristiche ma di grande spessore. A rivelarlo è stato lui stesso poco fa in un’intervista a ESPN.

Retroscena Milan, tentativo per un bomber l’ultimo giorno di mercato

L’attaccante in questione è Santiago Gimenez, reduce da anni di livello altissimo al Feyenoord. La scorsa estate sembrava destinato ad un salto di qualità magari in una big d’Europa (in particolar modo di Premier League). E infatti il suo nome era stato accostato con forza anche al Milan, alla ricerca di un bomber per il dopo Giroud e per ovviare a Zirkzee, obiettivo fallito.

La scelta alla fine è ricaduta su Alvaro Morata ed è stata corretta: lo spagnolo ha portato qualità e mentalità in un gruppo che deve fare uno step di crescita importante sotto questi due aspetti. C’era però la necessità di prenderne almeno un altro: Okafor non è una vera punta e su Jovic non si può fare affidamento. Il Milan lo ha capito forse un po’ tardi e nelle ultime ore si è mosso per risolvere questo problema. Gimenez rivela: “Il Milan ha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non si è fatto nulla”. I rossoneri, quindi, prima di ripiegare su Abraham, hanno provato a prendere il messicano ma senza riuscirci. E chissà se non ci proveranno di nuovo nelle prossime sessioni di mercato. Gimenez è pronto: “Sarebbe un sogno, il Milan è uno dei club più grandi del mondo”.