Scontro totale, Alonso contro Verstappen: si scatena il caos in F1

Fernando Alonso torna ad essere la voce fuori dal coro, come gli capita spesso ormai da qualche anno. La presa di posizione su Verstappen

Non è certo un periodo facile per Max Verstappen. Il campione incarica della F1, per la prima volta dopo diversi anni, ha tra le mani una macchina che non è certo la più veloce in pista.

Oggi le McLaren, ma anche le Ferrari, sono sicuramente più performanti della Red Bull. Ma il vantaggio dell’olandese nei confronti di Norris è davvero importante e in queste ultime gare è riuscito a limitare bene i danni. Dopo il Gran Premio di Singapore, la F1 tornerà a correre solamente nel weekend del 20 ottobre e la speranza di Verstappen è che possano arrivare delle specifiche che migliorino la vettura.

Nel frattempo il campione del Mondo in carica deve fare ancora i conti con le polemiche dell’ultimo GP, relative alle parolacce dette nel corso della conferenza stampa del giovedì, che come tutti ricorderete, hanno portato Max Verstappen ad essere sanzionato con l’obbligo di compiere lavori di pubblico interesse. Dopo tale decisione, l’olandese ha potuto contare sul sostegno dei suoi colleghi, ma anche di tanti ex piloti.

F1, critiche a Verstappen: Alonso fuori dal coro

L’unica voce fuori dal coro è stata così quella di Fernando Alonso. Il pilota spagnolo, che nel corso della sua lunga carriera, ha dimostrato di non aver alcun problema ad esporsi, prendendo posizioni anche scomode, ha così criticato il collega olandese.

E’ avvenuto nel corso di un evento organizzato in India da Cognizant, uno degli sponsor dell’Aston Martin: “Bisogna essere responsabili nei confronti di te stesso, dei tifosi e di tutte quelle persone che credono in te – afferma l’asturiano -. Noi piloti abbiamo una grossa responsabilità perché siamo come dei modelli da seguire per molte persone. È per questo che bisogna comportarsi in maniera corretta. Bisogna essere pronti a essere modelli di comportamento, sia quando si vuole esserlo sia quando non si vuole avere questo ruolo”.

Il messaggio è chiaramente rivolto anche a MaxVerstappen: “Se vuoi dire qualcosa che non è corretto, penso che tu debba controllarti, frenare, essere politicamente corretto – riporta ancora FormulaPassion -. A questi livelli, ci si rende conto che molte persone ci guardano con ammirazione. Se sei un pilota o un’altra persona che ha una funzione pubblica, devi solo comportarti bene. I tifosi possono darti molto amore, molta motivazione, ma ci sono anche certe aspettative. Per questo, delle volte bisogna trattenersi… I tifosi devono credere in te. Ti dicono ‘sei la mia ispirazione, non ti arrendi mai, sei un combattente‘. Ci ricorda che ci sono così tanti fan nel mondo che seguono la F1 e noi dobbiamo sempre tenerlo a mente. Ti danno tanto amore, tanta motivazione, ma questo comporta anche delle responsabilità ”.