La F1 pronta a riaccogliere Schumacher, l’annuncio lascia i tifosi di stucco

La Formula 1 è pronta a riaccogliere Schumacher: arriva l’annuncio che sorprende tutti i suoi fan. Ecco le parole

Sette titoli mondiali, una vera e propria leggenda nei primi anni Duemila che difficilmente verrà eguagliata, almeno per ciò che ha significato per la Formula 1. Inutile e superfluo anche indicare il nome, perché trattasi ovviamente di Michael Schumacher. Primatista di titoli iridati insieme a Lewis Hamilton – ma il britannico vuole a tutti i costi l’ottavo, da vincere con la Ferrari – Michael ha dominato e giganteggiato scrivendo la storia di questo sport insieme ai più grandi, da Prost a Senna.

E l’incidente sulle nevi di Meribel nel dicembre 2013 (il 29 per la precisione) che ha privato il paddock della sua figura, presenza e carisma è ancora oggi un colpo durissimo. Di certo, con la sua esperieza, avrebbe fatto comodo anche da dirigente, magari della Ferrari, con cui ha condiviso anni di domonio totale e trionfi indimenticabili oppure la Mercedes, la scuderia che l’ha accolto dopo il ritiro riportandolo in pista e con cui ha chiuso la carriera definitivamente.

E la scuderia tedesca è anche quella in cui milita Mick, il figlio di Michael. Dopo l’esperienza di un biennio da pilota titolare della Haas motorizzata Ferrari, Mick è ora il terzo pilota della Mercedes in Formula 1 (ma anche con Alpine nel campionato WEC), in attesa di una chance e di una scuderia che gli possa dare nuovamente fiducia mettendolo in pista.

Schumacher, il ritorno ed il commento di Marko

E proprio di Schumacher ha detto la sua Helmut Marko, il consulente di casa Red Bull. Il riferimento è relativo alla Sauber, che nel 2025 correrà per l’ultimo anno in autonomia prima di diventare Audi-Sauber. Ebbene, la casa elvetica non ha ancora completato la batteria di piloti per la prossima stagione.

Un sedile sarà affidato a Nico Hulkenberg, proveniente dalla Haas, mentre per l’altro è ballottaggio aperto: in lizza vi sono Valtteri Bottas e Zhou Guanyu a caccia di un rinnovo, ma anche Theo Pourchaire che attualmente è il pilota di riserva della scuderia.

“Penso che l’Audi non sarà vincente nella prossima stagione, per cui non vi saranno pressioni né sul pilota tantomeno sulla scuderia” la sua analisi a RTL/ntv e Sport.de. “Sarebbe un confronto buono con Hulkenberg e nel caso non dovesse essere altezza, beh, per il 2026 si potrà cambiare” ha spiegato Marko in riferimento alla candidatura di Mick Schumacher come pilota.

Al momento Bottas sembrerebbe in pole per il rinnovo. “Se dovesse essere questa la situazione, sarebbe incomprensibile per me la faccenda” ha spiegato Marko. “E penso che la Formula 1 sia finita per Mick se non dovesse ottenere questo posto. Si dovrebbe concentrare sulle gare a lunga distanza dove ha già vinto“.