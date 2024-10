Colpo a zero dal Manchester United: Ibrahimovic lo vuole a tutti i costi

Il Milan guarda in casa Manchester United: Ibrahimovic punta un suo connazionale a costo zero, tutti i dettagli

Arrivata la sosta per gli impegni delle Nazionali di ottobre, il Milan può quindi ricaricare un po’ le energie. O meglio, potranno farlo almeno i pochi che resteranno a Milanello in questi giorni. Una pausa necessaria dopo il lungo e difficile filotto di partite che ha affrontato la squadra di Paulo Fonseca. E adesso, dopo la sosta, ce ne sarà un altro ancor più complicato.

I rossoneri hanno una buona rosa, lunga e con tante opzioni, e questo è oggi molto importante. In estate è stato fatto un buon mercato con cinque importanti acquisti fra titolari e riserve. Il problema è che anche quest’anno, come negli scorsi, si stanno verificando un po’ troppi infortuni. Oltre a quelli gravissimi di Florenzi e Bennacer, anche Davide Calabria e Malick Thiaw sono fermi ormai da un bel po’, e a loro si sono aggiunti anche Loftus-Cheek e Jovic. Insomma, a gennaio potrebbe essere necessario intervenire, soprattutto nel reparto difensivo che ha solo quattro giocatori a disposizione. Intanto però Ibrahimovic e Moncada ragionano anche sulle opportunità a costo zero e, a proposito di difesa, ce n’è una che stuzzica particolarmente il dirigente svedese.

Milan, colpo dalla Premier League: occasione a costo zero

Fra i giocatori con il contratto in scadenza a giugno 2025 c’è Victor Lindelof del Manchester United, ormai fuori dai piani del club inglese. Svedese come Ibrahimovic, è un difensore di ottime qualità ma che in Inghilterra, in quel marasma che sono i Red Devils, non è mai riuscito ad incidere come avrebbe potuto.

Oggi ha 30 anni (classe 1994) e quasi sicuramente a fine stagione cambierà squadra a costo zero. Il Milan potrebbe essere una buona opzione per lui e anche per il club stesso, che è in cerca di difensori e soprattutto elementi che possano portare esperienza oltre che qualità. Lindelof è uno di questi ma su di lui potrebbe esserci un bel po’ di concorrenza. Lo svedese è una di quelle occasioni di mercato che stuzzicano molte squadre, fra cui anche molte italiane. Potrebbe essere, ad esempio, un obiettivo del solito Marotta, sempre molto attento ai giocatori a costo zero. L’età per i nerazzurri potrebbe essere un problema: l’Inter deve ringiovanire e lo ha fatto capire anche durante l’estate scorsa. Il Milan, invece, di giocatori con più esperienza ne ha bisogno e per questo dovrebbe provarci con più insistenza. Ibrahimovic, suo ex compagno di Nazionale, può essere un fattore.