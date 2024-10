Milan, il caos rigorista fa infuriare Fonseca: “Ecco chi deve tirare, sono incazzato”

I rossoneri hanno sbagliato due rigori a Firenze e con due giocatori diversi: Fonseca si è molto arrabbiato nello spogliatoio per quanto avvenuto.

Deludente prestazione del Milan sul campo della Fiorentina, vincente per 2-1. Troppi errori commessi dalla squadra di Paulo Fonseca sia in fase difensiva sia in quella offensiva.

Guardando le statistiche della partita si vede che comunque i rossoneri sono stati più pericolosi: 16 tiri totali, dei quali 8 in porta (i viola 12 totali e 3 in porta). Sicuramente è mancato qualcosa negli ultimi metri per quanto riguarda la finalizzazione e le distrazioni difensive sono state pagate a caro prezzo. Da evidenziare anche che a Firenze sono stati sbagliati ben 3 calci di rigore: 1 dei padroni di casa e 2 del Diavolo.

Milan, chi doveva tirare i penalty

Il Milan ha sbagliato il primo rigore nel recupero del primo tempo: Theo Hernandez si è presentato sul dischetto e ha calciato abbastanza angolato alla sinistra di David De Gea, che aveva già battezzato quell’angolo ed è stato in grado di compiere una bella parata. Il secondo penalty è stato fallito al 56′ da Tammy Abraham, che ha tirato alla destra del portiere spagnolo, che di nuovo aveva deciso di andare da quella parte ed è stato in grado di evitare di subire gol (almeno momentaneamente, al 60′ i rossoneri hanno segnato l’1-1).

Molti tifosi si sono chiesti perché siano andati Hernandez e Abraham a calciare i penalty, anche se va detto che sono giocatori che nella loro carriera ne hanno tirati (l’ex Chelsea ne aveva segnati 16 e sbagliati 2 prima di Firenze). Ma il rigorista designato del Milan è Christian Pulisic ed è stato Fonseca a spiegarlo molto chiaramente nel post-partita: “Il rigorista è Pulisic, non so perché i giocatori abbiano cambiato idea. Ho detto loro che non deve più succedere. Sono incazzato“.

L’allenatore portoghese si è arrabbiato per quanto successo. Poi può pure succedere che durante le partite un calciatore se la senta di tirarlo e voglia prendersi la responsabilità di farlo, ma dopo aver sbagliato il primo con Theo sarebbe stato opportuno rispettare quanto deciso a far calciare il secondo a Pulisic. Invece, è toccato ad Abraham provarci e fallire.

Nel 2024 non è la prima volta che il Milan sbaglia due penalty nella stessa partita. A gennaio era già capitato contro il Bologna a San Siro. Allora sbagliarono Olivier Giroud ed Hernandez. Purtroppo, si è ripetuto pure allo stadio Artemio Franchi.