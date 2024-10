18 milioni: prenotato Daniel Maldini, Milan tradito

Un grande club di Serie A mette nel mirino Daniel Maldini, affare da 18 milioni di euro e ‘tradimento’ al Milan

Tra qualche giorno, Daniel Maldini compirà 23 anni. E per lui sembra arrivato il momento della definitiva esplosione, con le attenzioni di tutti piombate su di lui, grazie alle sue prestazioni recenti con la maglia del Monza.

Il figlio d’arte ha tentato di ripercorrere le orme paterne al Milan, senza riuscirci. Passato da alcuni prestiti, ha trovato a Monza l’ambiente ideale. 4 reti in 11 presenze nella seconda parte della scorsa stagione, i brianzoli lo hanno acquistato a titolo definitivo e ora in biancorosso Daniel è un titolare inamovibile.

Pur tra le difficoltà della squadra di Nesta (ultima in classifica con 4 punti insieme al Venezia, unica squadra a non aver ancora vinto in campionato), Maldini riesce ad accendere qualcosa con le sue giocate. Ed è stato notato dal Ct della Nazionale Luciano Spalletti che lo ha elogiato, spiegando come un trequartista come lui mancasse come tipologia da un po’ al calcio italiano.

Forse, in casa Milan, qualcuno sta iniziando ad avere qualche rimpianto a lui legato, pensando che potesse valere la pena aspettare la sua maturazione. Adesso, il rischio è che Daniel Maldini possa fare grandi cose lontano da San Siro. Con un grande club che già ci pensa per la prossima stagione e progetta un investimento da circa 18 milioni di euro.

Daniel Maldini, la Roma ci pensa come erede di Dybala

Nello scorso weekend, Maldini e il Monza hanno affrontato la Roma, riuscendo a ottenere un prezioso pari per 1-1. Nella dirigenza giallorossa sta maturando l’intenzione di investire sul talentuoso trequartista.

Nella Capitale, c’è ancora Paulo Dybala, ma per l’argentino il futuro potrebbe essere lontano dall’Olimpico. Il suo contratto scadrà a fine stagione, al momento non si vedono spiragli per il rinnovo. E la Roma potrebbe decidere di lasciarlo andare, persistendo i dubbi sulle sue condizioni fisiche sempre piuttosto precarie. In questo avvio di stagione, Dybala ha già accusato qualche problema, rimanendo in panchina nel secondo tempo con l’Athletic Bilbao, nella gara contro il Venezia e non partecipando alla trasferta con il Monza.

Gli esami medici hanno escluso problemi seri e c’è la possibilità di recuperarlo per Roma-Inter. Ma averlo sempre o quasi a mezzo servizio sta imponendo riflessioni di un certo calibro. E dunque, pensare a un domani senza la ‘Joya’ si può.