“8 giornate di squalifica”, scoppia la bufera in casa Milan

Scoppia un nuovo caso nel Milan dopo quanto accaduto nel match perso per mano della Fiorentina. La richiesta lascia di sasso il club.

L’euforia legata alla vittoria nel derby è ormai svanita in casa Milan. Paulo Fonseca, in seguito alle sconfitte subite prima in Champions League per mano del Bayer Leverkusen e poi in campionato a Firenze, è infatti tornato nell’occhio del ciclone. La dirigenza, in queste ore, ha provveduto a difenderlo mostrandosi irritata soprattutto nei confronti dei giocatori, ai quali è stato chiesto di mostrare maggiore attaccamento alla maglia.

A deludere le aspettative del management è stato soprattutto Theo Hernandez, sceso in campo domenica sera con la fascia da capitano al braccio. Il terzino francese, in primis, non ha rispettato le gerarchie relative ai calci di rigore scavalcando, senza il consenso del proprio allenatore, Christian Pulisic. Nei minuti conclusivi dell’incontro è stato inoltre espulso, a causa dei commenti espressi nei confronti dell’arbitro Luca Pairetto. Comportamenti ritenuti non accettabili dal club che, nelle prossime ore, provvederà a multare il proprio tesserato. Ora resta soltanto da capire quante giornate sarà costretto a saltare.

L’argomento è stato affrontato nell’ultima puntata della trasmissione televisiva “Pressing”. L’ex arbitro Graziano Cesari, rispondendo alle domande del conduttore Massimo Callegari, ha spiegato di ritenere eccessive tre giornate di stop. Più probabile, invece, che siano due. A quel punto, visto il clima di incertezza venutosi a creare, è intervenuto il giornalista Franco Ordine con il suo consueto tono ironico e tagliente: “Dategliene 8”. Il verdetto del Giudice sportivo è destinato ad arrivare presto. Il Milan, nel frattempo, è costretto a gestire una nuova spina di cui avrebbe fatto volentieri a meno e che complica ulteriormente i piani di Fonseca.

Milan, scoppia la bufera dopo l’espulsione: chieste 8 giornate di squalifica

Il mister portoghese, dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali, sarà chiamato ad affrontare in casa l’Udinese (19 ottobre) ed in trasferta il Bologna (26). Tre giorni più tardi è previsto il big match contro il Napoli capolista in classifica a +5 rispetto al Milan. Un crocevia fondamentale, questo, per Fonseca che, dal canto suo, nell’occasione spera di riavere Theo Hernandez. In sua assenza, sulla fascia sinistra verrà impiegato Strahinja Pavlovic, sorpassato da Matteo Gabbia nelle gerarchie e non impiegato nelle ultime tre partite.

Per il serbo, quindi, ecco la chance di tornare sotto i riflettore e giocare di nuovo dall’inizio. Fonseca sperava di aver archiviato le difficoltà iniziali e concentrarsi sulla caccia al primo posto. Il ko di Firenze, invece, lo ha rimesso di nuovo sulla graticola.