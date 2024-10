Occhi in casa Cagliari, il Milan pensa all’affare low cost

Un calciatore della squadra di Nicola è stato proposto al club rossonero: operazione che sembra difficile da ipotizzare in questo momento.

Manca ancora molto all’inizio della finestra invernale del calciomercato, ma le società si stanno già muovendo in ottica acquisti-cessioni. Il Milan sicuramente sarà una di quelle che interverrà.

Non ci sono dubbi sulla necessità di acquistare un nuovo centrocampista, dato che il reparto mediano ha i giocatori contati e non sembra completo neppure in termini di caratteristiche degli interpreti presenti. Ovviamente, pesa il grave infortunio di Ismael Bennacer, che dovrebbe rientrare per metà gennaio 2025 e al quale servirà comunque tempo per essere al 100% della condizione fisica. Non è neppure detto che non possa partire, anche in prestito, dato che già a fine agosto sembrava essere nella lista cedibili.

Milan, proposto un giocatore del Cagliari

In queste settimane si sta già parlato di chi potrebbe arrivare al Milan per migliorare il centrocampo di Fonseca. Tra i nomi valutati ce ne sono due già sondati la scorsa estate: Johnny Cardoso del Real Betis e Carney Chukwuemeka del Chelsea. Il primo ha un prezzo di circa 25 milioni di euro, mentre il secondo potrebbe anche arrivare in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Più improbabile un assalto a Samuele Ricci, che il Torino valuta 30 milioni (scadenza del contratto giugno 2026).

Certamente sono diversi i profili nella lista di Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic, che sanno di non poter sbagliare scelta e di dover consegnare all’allenatore un giocatore in grado di potersi alternare ai titolari senza farli rimpiangere. Anche per questo sembra poco percorribile l’ipotesi Razvan Marin, 28enne rumeno in forza al Cagliari che ha iniziato abbastanza bene la stagione: 2 gol in 7 presenze in Serie A. L’ex Ajax stato proposto e sarebbe una soluzione low cost, visto che il suo contratto scade a giugno 2025.

Non sembra un profilo da Milan, anche se fare bene in questi mesi potrebbe consentire a Marin di conquistarsi la chiamata di una squadra un po’ più ambiziosa del Cagliari, che ogni anno lotta per non retrocedere in Serie B. Al momento, Davide Nicola si tiene stretto il suo centrocampista, anche se nelle ultime due partite lo ha messo in panchina e inserito solo nel secondo tempo. E proprio in queste due occasioni, contro Parma e Juventus, ha segnato i suoi 2 gol stagionali. A Torino il rigore segnato all’88’ ha permesso ai sardi di pareggiare 1-1 su un campo difficilissimo.