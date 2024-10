Ribaltone Sarri, niente Milan: nuova panchina in Serie A

Il Milan non è l’unico club sulle tracce di Maurizio Sarri: beffa per i rossoneri, il tecnico è pronto a tornare in Serie A.

Maurizio Sarri è stato uno dei nomi in cima alla lista per quanto riguarda la sostituzione di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan, il tecnico rossonero continua ad essere in bilico ma da quel che emerge da Milanello l’allarme esonero sembra essere rientrato. Almeno per il momento.

Non un problema per Sarri che continua a scalpitare e che presto potrebbe tornare in panchina. L’ex Napoli e Lazio, tra le altre, era pronto a rimettersi in carreggiata già ad inizio stagione, aveva visto proprio nei meneghini ma anche nella Fiorentina due club perfetti per il suo calcio, ma alla fine è rimasto a fare lo spettatore. Ora, invece, c’è una nuova pista che potrebbe regalare un sì da parte dell’allenatore toscano.

La Serie A è dunque pronta a riabbracciare uno dei tecnici più amati, ma anche discussi, degli ultimi anni. Nuova avventura in vista per l’ex biancoceleste che è attualmente fermo ai box dallo scorso 13 marzo, giorno in cui decise di rassegnare le dimissione da guida tecnica dei capitolini.

Serie A, altro che Milan: ecco dove allenerà Sarri

Aveva capito che qualcosa con la Lazio si era rotto e, in controtendenza con quello che spesso si vede sui campi, questo lo ha portato a fare un passo indietro. Sicuramente una scelta signorile da parte sua che ora può tornare alla carica e farlo grazie al Bologna. Stando a ciò che si apprende da calciomercato.it, per i felsinei sarebbe un profilo assolutamente gradito.

In questo momento sulla panchina dei rossoblù c’è Vincenzo Italiano che non sembra avere il posto particolarmente a rischio. La sua panchina ancora non traballa, o almeno non paurosamente, e il Bologna appare intenzionato a proseguire per la propria strada. Tuttavia, se nelle prossime settimane le cose dovessero farsi ancora più complicate, la società potrebbe pensare ad un ribaltone.

Una sola vittoria e una sola sconfitta per Italiano a bordo degli emiliani che in campionato ha messo via 8 punti, è a +3 dalla zona retrocessione e a -4 dalla conferma in Europa, che dovrà però cambiare marcia se vorrà confermarsi al suo posto. Per farlo avrà quel che resta del mese di ottobre, se nelle prossime 4 gare il bottino sarà ancora magro, considerando anche la Champions League, l’esonero potrebbe essere una soluzione. A quel punto tutto sarebbe spianato per l’arrivo di Sarri.