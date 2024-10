Rinnovo Theo Hernandez, l’agente: “Nessuna proposta dal Milan. Lui vuole restare”

Le ultime sul futuro di Theo Hernandez. Il calciatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Parla il suo agente

C’è sempre Theo Hernandez al centro delle discussioni del Milan in questi ultimi giorni. Il terzino francese è diventato protagonista in negativo del Diavolo, dopo quanto accaduto a Firenze.

Il giocatore ha disputato un match davvero da dimenticare e così nel corso del primo tempo ha causato il rigore per la Fiorentina e sbagliato il penalty, che avrebbe dovuto calciare Christian Pulisic. Nella ripresa ha fornito l’assist per il gol dell’americano, ma non è bastato per riscattarsi, visto che prima ha rischiato di causare un altro penalty per la Viola, e poi al termine del match si è fatto espellere per proteste. Nelle scorse ore è scattata così ufficialmente la squalifica per due giornate, che gli impedirà di scendere in campo contro l’Udinese e poi col Bologna. Il Milan, come da regolamento interno, ha deciso di multarlo.

Nel frattempo Hernandez è volato in Francia per mettersi a disposizione della Nazionale di Didier Deschamps, ma in Italia si continua a parlare di lui ora per la questione rinnovo. Il contratto del terzino transalpino con il Milan, lo ricordiamo, scadrà il 30 giugno 2026 e inevitabilmente le prossime settimane saranno quelle decisive per la firma.

Milan, parla l’agente di Theo Hernandez

Arrivare in estate senza il prolungamento sarebbe certamente un rischio che il Diavolo non vorrebbe correre. Ecco perché presto si entrerà nel vivo della trattativa, sapendo che sia il Milan che Theo Hernandez vogliono arrivare a dama, ma dalle parole bisogna passare ai fatti.

Manuel Garcia Quilon, l’agente del giocatore, a QSVS, ha così fatto il punto della situazione: “Sono 4-5 mesi che non parlo con la società . Mi hanno chiesto se siamo contenti, gli abbiamo detto di sì, ma al momento non c’è alcuna proposta sul tavolo. Non c’è una trattativa. Theo non ha mai parlato di otto milioni. Quello che si dice è per condizionare l’opinione pubblica. Oggi ti posso dire che l’idea principale di Theo è continuare nel Milan, trovare un accordo e restare più tempo possibile col Milan. Desidera crescere il più possibile con il club e crescere con la squadra e fare il miglior campionato possibile.Â

Confermato, dunque, quanto scritto: con il calciatore che ha voglia di continuare a giocare col Milan ma aspetta una proposta concreta da parte del club, che non è ancora arrivata. E’ probabile che il Diavolo aspetti di chiudere con Mike Maignan prima di affondare con il terzino francese. Non resta che attendere, dunque, le prossime settimane per capire cosa succederà .