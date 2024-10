Castillejo pronto a dire sì, ritorno vicino in Serie A

Castillejo, dopo aver detto addio al Valencia, si prepara a tornare in Serie A. Sulle sue tracce ci sono due club in difficoltà.

E’ pronto a tornare nel campionato che più di tutti gli ha regalato soddisfazioni, ovvero la Serie A, Samu Castillejo. Il 29enne, dopo l’addio al Valencia consumatosi lo scorso 30 luglio, ha trascorso l’estate insieme ai propri cari in attesa di ricevere proposte ritenute interessanti. Le varie telefonate ricevute, però, non lo hanno convinto fino in fondo: da qui la decisione di continuare ad attendere il progetto giusta. Il momento della svolta, per lui, ora sta finalmente per giungere.

Sono infatti due le squadre italiane che, nelle ultime ore, hanno effettuato alcuni sondaggi esplorativi volti a raccogliere informazioni sul suo stato fisico e sulle richieste economiche. La prima è il Genoa, terzultimo in classifica a quota 5 punti frutto di una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte. I genoani, per ovviare alle partenze di Mateo Retegui e Albert Gudmundosson passati rispettivamente all’Atalanta e alla Fiorentina, hanno ingaggiato Andrea Pinamonti e “promosso” titolare Vitinha.

Le scelte compiute, però, non hanno regalato le soddisfazioni sperate ed il grave infortunio rimediato da Ruslan Malinovskyi ha ulteriormente complicato la situazione per il tecnico Alberto Gilardino, finito inevitabilmente nell’occhio del ciclone. Il management rossoblù, di conseguenza, si è attivato scandagliando il mercato degli svincolati alla ricerca dell’elemento ideale da regalare al proprio allenatore. La scelta è ricaduta proprio su Castillejo, in virtù della sua esperienza e capacità di ricoprire più ruoli all’interno del rettangolo di gioco. Il colpo è quindi possibile: tutto dipenderà dall’esito dei contatti già scattati tra l’entourage dell’ex Milan ed il Genoa.

Castillejo si prepara a tornare in Serie A: due club sulle sue tracce

Nel frattempo, c’è da registrare anche l’interesse del Venezia, ultimo nonostante la buona qualità di gioco espressa in questo primo scorcio di salvezza. Gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco continuano a credere nella salvezza, senza escludere un innesto a parametro zero. Castillejo, in tal senso, rappresenta un profilo molto gradito dalla dirigenza e dall’allenatore dei lagunari.

Il classe 1995, dal canto suo, si sente bene e pronto a rimettersi in gioco in Italia. L’ultima annata vissuta in prestito al Sassuolo è stata più complicata del previsto tra infortuni (10 gare saltate), nessun gol o assist e la retrocessione in B dei neroverdi. Adesso, però, vuole riscattarsi e tornare sotto i riflettori. Il duello tra il Genoa ed il Venezia è scattato. Dipenderà tutto dall’offerta messa sul piatto.