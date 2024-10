Colpo in Serie A, il Milan realizza il sogno

L’attaccante sogna di vestire la maglia del Milan: l’idea per l’attacco non è da escludere già a gennaio

Non è un bel momento per il Milan, di nuovo. Dopo la crisi di inizio stagione, i rossoneri sono incappati ancora in un periodo difficile. Tutta colpa della doppia sconfitta contro Bayer Leverkusen e Fiorentina, arrivate dopo le tre vittorie consecutive in campionato, fra cui anche quella nel derby. Per Paulo Fonseca quindi è tempo di nuove critiche.

E non sono mancate nei giorni scorsi le indiscrezioni in merito ad un suo possibile esonero, per fortuna scongiurato. L’allenatore è l’ultimo dei problemi del Milan, che non può contare su una continuità di prestazione fisica, tecnica e mentale dei suoi giocatori migliori. Inoltre, la rosa continua a presentare delle pesanti lacune, nonostante un mercato con tanti soldi spesi. Fra le carenze c’è anche quella in attacco: Abraham ha dato ottime risposte finora ma si sta confermando un attaccante poco lucido sotto porta e Morata in questo momento è costretto a giocare qualche metro più dietro. Un altro attaccante quindi potrebbe fare comodo a Fonseca, considerando che ad oggi Luka Jovic è considerato fuori dal progetto tecnico. Il nome giusto può arrivare dalla Serie A: è una rivelazione di questo inizio di stagione.

Dal Verona al Milan, idea per l’attacco

Finora l’Hellas Verona ha fatto un ottimo cammino e a mettersi in luce sono stati diversi giocatori. Fra questi c’è anche Daniel Mosquera, attaccante colombiano che è cresciuto “guardando Bacca, Yepes e Zapata“. Tre ex giocatori del Milan che hanno avvicinato il giovane bomber ai rossoneri.

In un’intervista rilasciata a Transfermarkt, Mosquera ha rivelato che la squadra dei suoi sogni è proprio il Milan, al quale si è legato molto per i tre colombiani che seguiva da piccolo. Classe 1999, si sta rivelando una grande intuizione di mercato del Verona con tre gol in sette partite. C’è da chiarire che ad oggi non c’è alcun tipo di contatto col club rossonero, che però potrebbe pensarci anche per portare alla corte di Fonseca un attaccante con caratteristiche diverse rispetto agli attuali bomber della rosa. Mosquera ha il fiuto del gol sì ma è anche veloce, rapido e in grado di offrire più soluzioni di gioco ai compagni. Se dovesse continuare a fare così bene, potrebbe essere una buona idea già a gennaio. C’è sempre il rischio che possa trattarsi di una meteora, di un abbaglio insomma, e quindi è giusto aspettare. Le qualità però ci sono e lui sogna il rossonero.