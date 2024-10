Milan, è quasi pronto: verso il rientro dopo il lungo infortunio

Il suo rientro è sempre più vicino: il lungo infortunio è ormai alle spalle, il Milan potrebbe convocarlo per le prossime partite

Per il Milan è una sosta di nuovo complicata come quella di settembre. Le due sconfitte di fila, e arrivate a pochi giorni di distanza, di Leverkusen e Firenze hanno nuovamente creato un po’ di malumori in tutto l’ambiente. Tantissime le critiche per i rossoneri, da parte dei tifosi e non solo. Si è parlato ancora di esonero di Paulo Fonseca ma per fortuna, anche stavolta, niente di concreto.

Il tecnico adesso è al lavoro a Milanello senza tantissimi giocatori, impegnati nelle loro rispettive Nazionali. Difficile preparare così le prossime partite, ecco perché è importante in questo periodo provare a recuperare un po’ di condizione fisica per chi sta più indietro o smaltire qualche infortunio. A Firenze i rossoneri si sono presentati senza diversi giocatori, tutti a causa di problemi fisici: Davide Calabria ha avuto un infortunio al polpaccio, poi fuori anche Luka Jovic e Loftus-Cheek. Era in panchina, invece, Malick Thiaw, anche lui sempre più vicino al ritorno in campo. A proposito di rientri: si sta per avvicinare quello di un altro giocatore che è fuori da luglio.

Quando tornano Calabria e Loftus-Cheek, il programma

Stiamo parlando ovviamente di Marco Sportiello: si è infortunato alla mano per un incidente domestico in tournée negli USA e si è dovuto operare, ma adesso sta meglio e sta lavorando per rientrare il prima possibile. Molto presto potremmo rivederlo in panchina: si ipotizza una convocazione per la partita contro il Bologna.

Il Milan scenderà in campo contro l’Udinese al rientro dalla sosta, a San Siro. Per quella partita è difficile il rientro degli altri infortunati: per quanto riguarda Calabria e Loftus-Cheek, anche per loro si prevede un ritorno per il match col Bologna, come Sportiello. Insomma, da Milanello arrivano buone notizie e ora la speranza è che non succeda niente di problematico durante questa sosta, che è diventata ormai un incubo per i club a causa dei potenziali infortuni, sempre più frequenti e sempre più gravi. A proposito di questi, il Milan è già alle prese con quelli di Alessandro Florenzi, che rientrerà forse a fine stagione, e Ismael Bennacer, che si è operato al polpaccio per una grave lesione e rientrerà in 4 mesi, quindi ad inizio 2025. Due situazioni complicate e che sono un problema per Fonseca in quanto elementi di valore. Il Milan negli scorsi anni ha sofferto troppo le tantissime assenze per infortunio: era diventato quasi un incubo.