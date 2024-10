Scambio Milan-Torino, contatti avviati: i tifosi rossoneri sognano

Il Milan guarda in casa Torino in vista della prossima sessione di mercato con i rossoneri pronti a chiudere un colpo con lo scambio.

L’inizio di stagione difficile del Milan ha messo in mostra diverse lacune della rosa con i rossoneri che vogliono intervenire in sede di mercato a gennaio per cercare di sistemare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca.

La sconfitta in casa della Fiorentina ha dato vita nuovamente ad una crisi in casa Milan che sembrava essersi assopita dopo la vittoria nel derby. Il successo ottenuto contro i nerazzurri però, è rimasto un episodio isolato se si pensa che gli altri successi sono arrivati in partite casalinghe contro Lecce e Venezia, due avversari ben alla portata della squadra. A preoccupare sono invece le sconfitte arrivate in Champions League e la difficoltà di gestione di alcuni momenti delle partite come accaduto in occasione dei rigori di Firenze.

Milan, scambio col Torino in vista: i rossoneri provano il colpo

L’infortunio di Duvan Zapata lascerà il Torino senza il suo centravanti titolare per tutto il resto della stagione con i granata che dovranno tornare sul mercato per trovare un nuovo attaccante. Uno dei nomi accostati al club di Cairo è quello di Luka Jovic, ormai fuori dai piani del Milan con i rossoneri che vorrebbero inserirlo in una trattativa per Ivan Ilic.

Centrocampista serbo classe 2001, Ilic è un punto fermo della formazione di Paolo Vanoli e in estate è stato ad un passo dall’essere ceduto allo Zenit San Pietroburgo per una somma intorno ai 22 milioni di euro. L’affare è poi saltato e l’ex Verona è rimasto a disposizione del tecnico granata. Il Milan lo segue da tempo, sin dai tempi del Verona, e lo considera ancora un obiettivo, in particolare ora che Bennacer è ko per infortunio.

Le condizioni fisiche dell’algerino preoccupano e non poco in casa Milan con il centrocampista che resterà fermo ancora a lungo. Un infortunio grave dopo quello che lo ha colpito poco più di un anno fa. In casa rossonera, infatti, si spera di riuscire a recuperare al meglio il mediano ma nel frattempo ci si guarda attorno per la sua sostituzione in rosa.

L’eventuale inserimento di Jovic nella trattativa abbasserebbe ma non di molto le richieste economiche del Torino per il cartellino di Ilic. Il Milan dovrebbe sborsare almeno 15 milioni di euro più il cartellino del centravanti serbo per assicurarsi il centrocampista e sistemare il reparto mediano a disposizione di Paulo Fonseca.