Ancora protagonista in Nazionale: è l’uomo giusto per il Milan

Nell’Italia splende ancora la stella del centrocampista: Spalletti non ne può più fare a meno, il Milan dovrebbe acquistarlo subito

Un grande rammarico: si può sintetizzare così la la partita di ieri sera fra Italia e Belgio. Gli azzurri hanno giocato 40′ di calcio di primissimo livello che ha portato la squadra di Spalletti in doppio vantaggio. Match destinato ad un dominio totale e incontrastato rimesso però in discussione da una leggerezza di Lorenzo Pellegrini.

Il centrocampista della rosa, con una ingenuità inammissibile, si è fatto espellere e ha lasciato gli azzurri in dieci. E questo è stato un grande assist per il Belgio, che ha accorciato subito le distanze per poi pareggiare nella ripresa. Difficile commentare una partita così, fortemente influenzata da un episodio. Molto meglio, invece, parlare di quei primi 40′ di dominio assoluto in cui è emersa ancora una volta la qualità e la personalità di Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino è ormai una certezza per Luciano Spalletti lì in mezzo al campo: in questo momento, farne a meno è praticamente impossibile. Una crescita esponenziale di un giocatore che ha sempre avuto grande talento ma che solo adesso sta avendo l’opportunità di mettersi in mostra. E lui sta ripagando la fiducia nel modo migliore possibile.

Milan, l’occasione per creare la mediana perfetta

Ricci è da sempre uno dei giocatori più attenzionati dalle big, e non solo italiane. Di recente si è addirittura parlato di Manchester City dopo il grave infortunio di Rodri: per Pep Guardiola, l’italiano può essere un valido sostituto. Urbano Cairo si lecca i baffi pensando al fatto che a gennaio potrà scatenarsi un’asta per Ricci, e questo non farà altro che aumentare il suo valore economico.

L’errore del Milan, uno dei tanti, è stato non pensare a lui durante l’estate, quando Ricci era forse acquistabile per una cifra accessibile (intorno ai 20 milioni). Adesso, invece, la cifra è già più alta e da qui ai prossimi mesi aumenterà ancora. E, conoscendo Cairo, che giustamente si fa ben pagare i suoi giocatori, potrebbe diventare quasi impossibile per i rossoneri. Ecco perché il club dovrebbe provare ora ad allacciare i contatti col Torino per arrivare ad un accordo per un elemento che servirebbe tantissimo al centrocampo milanista. Oltre all’aspetto burocratico, e quindi un italiano cresciuto in Italia e utile in chiave liste, Ricci è un giocatore forte che insieme a Fofana potrebbe creare una coppia di mediani di altissimo livello e complementare. Geometria e fisicità, il mix perfetto per un centrocampo top. Ma bisogna sbrigarsi.