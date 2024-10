Fulmine a ciel sereno, ufficiale la penalizzazione nel campionato italiano

Arriva il comunicato ufficiale riguardante la penalizzazione nel campionato italiano con un club che avrà 4 punti in meno.

4 punti in meno in classifica nel campionato italiano e classifica definitivamente ribaltata. Cambia di nuovo il discorso relativo alla salvezza con un club ora in forte difficoltà.

E’ appena arrivata la decisione da parte della FIGC riguardante una penalizzazione inflitta nelle scorse settimane ad uno storico club italiano. Il ricorso non ha avuto esito positivo e la sanzione è rimasta con la società che ora è definitivamente in fondo alla classifica. Il comunicato da parte della FIGC ha confermato la decisione presa lo scorso 29 agosto per via delle violazioni amministrative.

Penalizzazione di 4 punti, tutto confermato nel campionato italiano

Niente da fare per il Cosenza che sperava di riuscire a ridurre la penalizzazione di 4 punti che gli era stata inflitta nelle scorse settimane. I calabresi rimangono quindi all’ultimo posto della classifica di Serie B e sono chiamati a risalire velocemente la china per non rischiare di restare coinvolti fino alla fine nella lotta salvezza.

Questo il comunicato della FIGC che ha confermato la decisione presa sul Cosenza: “La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il ricorso del Cosenza (Serie B), confermando i 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e la sanzione di 10.000 euro di ammenda inflitti dal Tribunale Federale Nazionale nell’ambito di due diversi procedimenti”.

Il campionato dei calabresi era partito con ben altre aspettative dopo l’ottimo finale nella stagione scorsa. La penalizzazione e alcuni risultati negativi hanno però trascinato i rossoblu in fondo alla classifica di Serie B. L’allenatore Massimo Alvini è chiamato a fare risultato già nella difficile trasferta che vedrà i suoi uomini sul campo del Cittadella per provare a risalire dall’ultima posizione.

Un calendario non semplice per i calabresi che nella giornata successiva ospiteranno la Juve Stabia al Marulla affrontando quella che finora è la squadra rivelazione del campionato. I campani sono infatti al quarto posto in classifica, pronti a lottare per guadagnare un posto nella prossima Serie A. Una nuova sfida per il Cosenza che sarà chiamato a replicare l’ottimo campionato scorso per non avere problemi nel mantenere la categoria in un torneo che vede una folta concorrenza per quello che riguarda la lotta per non retrocedere.