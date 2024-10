Milan, ora è ufficiale: cambia la data del big match

Il calendario del Milan ha subito dei cambiamenti, nuova data per il big match che vedrà protagonisti i rossoneri.

Sono ben 12 i calciatori del Milan, appartenenti alla prima squadra, che in questo momento hanno salutato il quartier generale rossonero per dedicarsi agli impegni delle rispettive nazionali. Continua il momento non semplicissimo per il club di Paulo Fonseca che è chiamato ad invertire la rotta, ormai già da un po’ di tempo, e che alla ripresa non potrà proprio più sbagliare.

Ottobre sarà dunque un mese di fuoco per il Diavolo che in questo momento è in pausa, sta lavorando con i giocatori rimasti a disposizione del mister, ma che ha già messo nel mirino i prossimi big match. A proposito di rientro in campo, la tanto attesa gara ha subito dei cambiamenti: c’è l’annuncio ufficiale circa la nuova data e l’orario d’inizio dell’incontro.

Tutti test di assoluta rilevanza per il Milan che appena rientrerà in campo sarà chiamata a sfidare l’Udinese per l’operazione sorpasso. Poi ci saranno la Champions League, contro il Club Brugge, dove manca ancora la prima vittoria, e infine Bologna e poi Napoli.

Calendario Milan, cambia tutto: ecco quando si giocherà il big match

Insomma, tutt’altro che un mese semplice per gli uomini di Fonseca che sanno di non poter più sbagliare. Perdere ulteriore terreno, oltre al fatto che potrebbe costare l’esonero del portoghese, significherebbe dover quasi dire addio al sogno di confermarsi in Champions. Intanto, a proposito di incontri futuri, ad aver subito delle variazioni è la gara con l’Atalanta.

La decisione è ufficiale, la sfida con gli orobici è stata spostata a venerdì 6 dicembre prossimo. L’orario del calcio d’inizio sarà quello delle 20:45. Mancano ancora circa un paio di mesi ma la sfida, che da qualche anno ha il sapore del derby, è già sentitissima. Soprattutto perché arriverà a cavallo tra l’esordio in Coppa Italia e la gara di Champions che potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno.

Dicembre sarà infatti un altro mese tutto da vivere per i tifosi del Milan che vedranno il loro club scendere in campo a partire dal giorno 3 del mese. Per l’occasione a San Siro tornerà il Sassuolo per il match di coppa. Poi ci sarà la Dea che precederà la Stella Rossa. Insomma, anche quella sarà un’altra settimana di fuoco per i meneghini che sperano di arrivare in quel periodo con grande fiducia. La stessa che finora è un po’ mancata.