Piazza pulita Milan, l’annuncio toglie ogni dubbio: la scelta è fatta

Tempo di prime valutazioni per i club con la sosta per le nazionali ed è già il momento di pensare alle prossime mosse di mercato.

Quello della scorsa estate è il stato il primo calciomercato del Milan gestito in prima persona da Zlatan Ibrahimovic che si era insediato come nuovo dirigente rossonero dallo scorso dicembre.

L’ex attaccante rossonero ha impostato, insieme al resto della dirigenza, la nascita della nuova squadra a disposizione di Paulo Fonseca. Tra i tifosi del Milan nelle ultime settimane serpeggia malumore per quelle che sono state le scelte fatte dal club, in particolare per alcuni calciatori che in questi primi mesi stanno dimostrando il loro valore lontano da Milanello.

Milan, duro annuncio sulle scelte di mercato

Emanuele Gamba, giornalista de La Repubblica, ha fatto il punto a ‘TiAmoCalciomercato’ sul mercato del Milan e su quali siano state le strategie del club durante l’ultima sessione di trattative, individuando una volontà da parte del club di tagliare con il passato e cedere i giocatori che erano stati acquistati da Paolo Maldini.

Intervenuto in diretta durante la trasmissione di Calciomercato.it su Youtube, Gamba ha commentato così il passaggio di Kalulu alla Juventus durante la scorsa estate: “Kalulu è un giocatore ‘maldiniano’. Il sospetto è che la dirigenza guardi con un cattivo occhio la scorsa gestione e se poi ti chiami Maldini è peggio del peggio“. Il riferimento è chiaramente all’addio di Daniel Maldini, diventato ora un giocatore di alto livello come dimostrato dalla chiamata in nazionale.

Scelte che hanno dato vita a diversi rimpianti in casa rossonera. Kalulu, Adli e Maldini stanno dimostrando tutto il loro valore con la Juventus, Fiorentina e Monza mentre il Milan continua a fare molta fatica. Stando a quanto affermato da Gamba il nuovo assetto dirigenziale ha voluto dare un segnale di forte cambiamento rispetto a quelle che sono state le scelte fatte da Maldini e Massara in passato.

Nel frattempo il club inizia a pensare a quelle che dovranno essere le mosse da attuare in vista di gennaio con la rosa che in più di un’occasione ha mostrato le proprie lacune in particolare a centrocampo ed in attacco. Ibrahimovic e la sua squadra sono infatti al lavoro per provare a mettere a disposizione di Paulo Fonseca un nuovo attaccante che possa alternarsi con Morata e Abraham. Arriverà poi un nuovo mediano considerato anche l’infortunio occorso a Bennacer.