Tomori si gioca il Milan: c’è la Premier sullo sfondo

Fikayo Tomori è finito sotto la lente di ingrandimento: tra presente e futuro, per l’inglese ora può davvero cambiare tutto

Dopo Firenze e il ko contro la Fiorentina, il calciatore più bersagliato dalla critica è stato sicuramente Theo Hernandez. Il terzino francese ha sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare e il rosso per proteste ha peggiorato la sua situazione.

Il giocatore ha così danneggiato il Milan anche per le due partite successive, contro l’Udinese e il Bologna. In queste ore si è inoltre tornati a parlare della trattava per il suo rinnovo che fatica a decollare, ma tra i protagonisti in negativo di domenica sera c’è certamente anche Fikayo Tomori. Il difensore inglese commette un errore sesquipedale in occasione della rete della vittoria della Fiorentina, ma è soprattutto il suo atteggiamento a non convincere più. Per l’inglese, dunque, non è periodo per nulla semplice, anche se in questo inizio di stagione è stato il difensore su cui Paulo Fonseca ha puntato maggiormente. Di fatto ha saltato solamente la sfida contro il Venezia, giocando poi sempre. Una scelta, questa, che fa discutere da tempo i tifosi, che vorrebbero vedere Matteo Gabbia con Pavlovic dal primo minuto.

Dopo quanto successo a Firenze, il tecnico portoghese potrebbe tornare a cambiare la sua difesa e Fikayo Tomori, sedersi in panchina. L’italiano ad oggi è quello sicuro del posto e il serbo ha grandi possibilità di tornare a giocare. Ma attenzione a Malick Thiaw, che per caratteristiche sembra il giocatore più adatto a Fonseca.

Milan, Tomori può tornare in Inghilterra

Tomori, dunque, in questi mesi si gioca il Milan, che ha bisogno di quel giocatore con cui ha conquistato lo Scudetto e non quello distratto dell’ultimo periodo. La palla passa così al centrale inglese.

Se le risposte non dovessero arrivare, un addio nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbe davvero essere inevitabile. Oggi, d’altronde, il Diavolo non è pienamente convinto dal suo calciatore, che ha una valutazione sui 30 milioni di euro. La Premier League potrebbe così tornare di moda per Tomori. In estate è stato il Newcastle a bussare alla porta del Milan. I Magpies sono pronti a riprovarci, ma in Inghilterra il giocatore piace anche all’Aston Villa, oltre che al West Ham e al Fulham. Tutto, dunque, è nelle mani di Tomori: o ritorna quello ammirato in passato o il Milan gli sfuggirà di mano. I prossimi mesi saranno quindi decisivi, ma la svolta potrebbe arrivare già contro l’Udinese.