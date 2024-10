40 milioni e addio, il Milan ha scelto il sacrificio di fine stagione

Il Milan ha cominciato a riflettere in vista dell’estate. Il club ha scelto il giocatore che verrà ceduto: in cassa entreranno 40 milioni.

Sono giorni di riflessione per Paulo Fonseca, chiamato a rilanciare subito il Milan dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali. La vittoria nel derby sembrava aver reso inscalfibile la posizione del tecnico portoghese. Le due sconfitte consecutive patite per mano del Bayer Leverkusen in Champions League e della Fiorentina nell’ultimo turno di campionato lo hanno invece fatto di nuovo finire nell’occhio del ciclone. Da qui la necessità di evitare ulteriori scivoloni e battere l’Udinese il 19 ottobre.

L’allenatore sta approfittando del tempo a disposizione per capire quale formazione mandare in campo: il posto dello squalificato Theo Hernandez (fuori due gare) dovrebbe essere preso da Strahinja Pavlovic mentre a proteggere la porta di Mike Maignan, salvo sorprese, continuerà a pensarci il duo composto da Matteo Gabbia e Fikayo Tomori. L’inglese, autore domenica scorsa dell’errore che ha spianato la strada al gol-vittoria siglato da Albert Gudmundosson, sta attraversando un periodo di appannamento: l’impiego è costante (8 presenze complessive, solo con il Venezia ha riposato) tuttavia il rendimento è lontano dagli standard qualitativi raggiunti in passato.

Il calo dell’ex Chelsea è stato notato anche dal management coordinato da Zlatan Ibrahimovic. Il quale, in questi giorni, ha iniziato a valutare l’idea di sacrificarlo durante la prossima sessione estiva del mercato così da fare cassa ed incamerare risorse fresche da reinvestire subito. Il destino del 26enne, di conseguenza, è tutto da scrivere. Possibile, in tal senso, un rientro in Inghilterra. Sulle sue tracce c’è un top club, molto interessato ad ingaggiarlo al termine della stagione.

Milan, al termine della stagione sarà addio: in cassa entrano 40 milioni

Parliamo del Newcastle, attualmente settimo in Premier League a -6 dal Liverpool primo. I ‘Magpies’ tra luglio ed agosto avevano inseguito un altro difensore di proprietà del Milan, ovvero Malick Thiaw tuttavia i vari contatti andati in scena non si sono concretizzati a causa delle pretese economiche rossonere, ritenute eccessive dai bianconeri. Ora invece nel mirino c’è proprio Tomori, che da tempo ha perso i gradi di intoccabile.

Ibrahimovic, dalla sua partenza, intende incassare 40 milioni. Risorse che si aggiungeranno ai 14 milioni (più 3 di bonus) che la Juventus verserà per l’acquisto a titolo definitivo di Pierre Kalulu. Il Milan avrà quindi a disposizione un tesoretto consistente per ingaggiare l’adeguato sostituto di Tomori e, al tempo stesso, rafforzare gli altri reparti. La pianificazione è già scattata.