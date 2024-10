Il grande ex gela la Ferrari: annuncio che preoccupa i tifosi

Un ex ferrarista ha detto il suo pensiero sul futuro della scuderia di Maranello in F1: cosa succederà nel Mondiale 2025?

La Ferrari non vince il titolo piloti dal 2007 e quello costruttori dal 2008, un lungo digiuno che non terminerà neppure quest’anno. Anche se la matematica dice che è ancora possibile, in realtà tanti sforzi si stanno già concentrando sulla monoposto del 2025.

Ultimamente la SF-24 è stata migliorata con degli aggiornamenti che hanno funzionato e questo dà fiducia per il finale di stagione, ma sono tanti i punti che Charles Leclerc deve recuperare su Max Verstappen: 86. In mezzo c’è anche Lando Norris, a -52 dal campione olandese. Nella classifica costruttori la scuderia di Maranello è terza, a 75 lunghezze di distanza dalla McLaren. Seconda è la Red Bull a -41. Sogni di gloria rinviati al prossimo anno per gli uomini in rosso, che comunque daranno il massimo per concludere positivamente questo Mondiale di F1.

Ferrari F1, l’opinione di Felipe Massa

L’ultima volta che la Ferrari ha vinto un titolo c’erano Kimi Raikkonen e Felipe Massa. In quel rocambolesco 2008 è stato il brasiliano ad arrivare fino alla fine a contendersi la corona piloti, ma all’ultima gara fu Lewis Hamilton ad aggiudicarsela. A Maranello si sono dovuti accontentare del mondiale costruttori.

Massa, interpellato da RacingNews365, ha detto la sua opinione sulla situazione attuale della Ferrari: “Stanno migliorando la macchina e ultimamente hanno fatto delle belle gare, spero possano farlo fino a fine campionato. La squadra è buona e anche la monoposto, però forse manca ancora qualcosa per essere al livello di battagliare per il mondiale. Spero possano trovarlo per il 2025“.

L’ex pilota di Formula 1 ritiene che serva ancora uno step al team di Maranello per mettersi nella condizione di ambire a tornare campione del mondo. È la sensazione che hanno in tanti, anche se da qualche gran premio sembra esserci un po’ più di equilibrio rispetto a McLaren e Red Bull. Finire bene questa stagione potrebbe dare uno slancio positivo in vista della prossima.

Da ricordare che nel 2025 ci sarà Lewis Hamilton a prendere il posto di Carlos Sainz. Il sette volte iridato porta con sé tanta esperienza e anche tanta conoscenza dopo gli anni trascorsi in Mercedes. Può essere un valore aggiunto non solo per il suo talento alla guida, rimasto ad altissimo livello nonostante i quasi 40 anni (li compirà a gennaio). Lui e Leclerc sperano di avere una vettura in grado di consentirgli di puntare a risultati importanti.