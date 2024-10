Il sorpasso ora è ufficiale: colpo di scena Sinner in classifica

Jannik Sinner continua a fare incetta di trofei e riconoscimenti: ecco il nuovo traguardo raggiunto nelle ultime ore

Jannik Sinner occupa sempre di più un posto d’onore nella storia del tennis mondiale. Nonostante le vicende extra-campo – leggasi l’ormai arcinoto caso doping e le relative polemiche – continuino a tormentarlo, il classe 2001 altoatesino prosegue la sua corsa spedito come un treno, regalandosi belle soddisfazioni e portando il movimento italiano ad affacciarsi verso orizzonti finora inesplorati.

Reduce dai successi su Taro Daniel, Tomas Martin Etcheverry e Ben Shelton, il giovane tennista altoatesino ha infatti staccato il pass per il penultimo atto del Masters 1000 di Shanghai superando il due set il russo Daniil Medvedev. Per lui si tratta della sesta semifinale stagionale in un torneo di tale portata, della decima in carriera. Un risultato incredibile che fa il paio con altri prestigiosi traguardi raggiunti sul cemento cinese.

Shanghai, Sinner avanti come un treno: meglio dei Big3, il dato straordinario

Cominciamo col dire che, quella contro il moscovita, per Sinner è stata la vittoria numero 76 nelle ultime 52 settimane. E già questo fa venire la pelle d’oca. Ma c’è un altro dato che rende ancor più l’idea di quanto il percorso di Jannik sia ormai illuminato da una luce aurea che splende senza soluzione di continuità. Un dato che associa il 23enne tirolese a nomi leggendari del mondo del tennis.

Battendo Ben Shelton al Masters 1000 di Shanghai, Sinner ha infatti centrato il 14esimo quarto di finale su 14 tornei disputati in questa sua straordinaria stagione. La particolarità del dato sta proprio nel numero esiguo di giocatori che possono vantare un ruolino del genere ad un’età così giovane.

Nel dettaglio, l’attuale numero uno al mondo è solo il quarto tennista di età pari o inferiore a 23 anni a compiere questo tipo di record. Un bottino del 100% che nemmeno nomi del calibro di Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer avevano mai ottenuto durante l’inizio del loro percorso in questo sport. Prima dell’azzurro, infatti, gli unici ad esserci riusciti erano stati Jimmy Connors nel 1974, Guillermo Vilas nel 1976 e John McEnroe nel 1982.

Insomma, dalla Cina è arrivato l’ennesimo indizio che Jannik è pronto a raccogliere la pesante eredità dei Big3 e ad avviarsi in direzione di una carriera da mostro sacro della racchetta. Staremo a vedere se tali indizi si trasformeranno poi in una piacevolissima realtà.