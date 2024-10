Ritorno di fiamma: il Milan rimedia all’errore, arriva a gennaio

Errore di valutazione in estate del Milan ma adesso si può risolvere: il colpo da fare a gennaio, i dettagli

In estate il Milan ha messo a segno diversi colpi di mercato di grande valore. Alvaro Morata ha portato qualità e mentalità, sostituendo così Olivier Giroud in tutto e per tutto. Un affare anche dal punto di vista economico: è costato solo 13 milioni, molto meno rispetto al primo obiettivo Joshua Zirkzee.

L’altro acquisto di livello è quello di Fofana: dopo le normali difficoltà iniziali, il francese è già diventato un insostituibile della squadra di Paulo Fonseca. In rosa non c’è un’alternativa a lui per caratteristiche e questo può essere un problema da risolvere nel mercato di gennaio (le partite sono tante e il francese non può giocarle tutte). A proposito di gennaio: fra gli acquisti che hanno convinto meno, tifosi e non solo, c’è Emerson Royal, preso dal Tottenham per 15 milioni. E per di più, la trattativa per il rinnovo di Davide Calabria, in scadenza il prossimo giugno, è in fase di stallo. Bisogna rimediare e il nome giusto è già stato individuato durante l’estate.

Il Milan ci riprova a gennaio: è una seconda occasione

Prima di affondare il colpo su Emerson Royal, il Milan aveva valutato anche altre piste fra cui, la migliore in assoluto, quella che portava ancora in casa Lille. Tiago Santos, che Fonseca conosce benissimo, sarebbe stato il colpo giusto per la fascia destra della difesa rossonera. Invece, la dirigenza ha scelto di andare sul brasiliano: ad oggi, è un clamoroso errore di valutazione.

Agli errori però si può sempre rimediare e quindi Tiago Santos può diventare una pista concreta anche per il mese di gennaio. Il Lille potrebbe spingersi a chiedere intorno ai 20 milioni per una sua cessione: cifra in linea con il budget massimo imposto da RedBird per ogni singolo acquisto. Il portoghese, che ha giocato una grande stagione scorsa con Fonseca in panchina, porterebbe forze fresche su quella fascia, in entrambe le fasi. Un giocatore dalle grandissime qualità, destinato a diventare un top nel ruolo. Peccato non averlo preso in estate, forse a cifre anche inferiori. Potrebbe subito prendere il ruolo da titolare di Emerson Royal e permettere ai rossoneri di lasciar andare senza problemi Calabria a fine stagione. Vedremo quello che accadrà nei prossimi mesi. Il Milan ha una ghiotta opportunità per intervenire lì dove ha deciso di non farlo durante l’estate. Una seconda occasione.