Subito il centrocampista, il Milan pesca in Italia

Svolta sul mercato per il Milan, pronto ad acquistare un nuovo centrocampista, ma dalla Serie A: ecco il punto della situazione

La priorità in casa Milan è certamente l’acquisto di un nuovo centrocampista. In mediana la coperta è davvero corta, con Paulo Fonseca, che di fatto si sta affidando solo ed esclusivamente a Youssouf Fofana e Tiijani Reijnders.

La speranza è che né l’olandese né il francese abbia un raffreddore perché altrimenti il tecnico portoghese sarebbe chiamato ad affidarsi ad uno tra Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah, di cui ha dimostrato di fidarsi poco. L’inglese non convince per nulla e per l’americano è stato lo stesso ex Lille a chiedere tempo. E’ evidente, dunque, che servono giocatori con altre caratteristiche, che possano dare una mano ad un reparto che rischia di andare presto in affanno. L’infortunio di Ismael Bennacer ha chiaramente complicato tutto. Nonostante il desiderio di venderlo in estate, l’algerino, se non si fosse infortunato, avrebbe giocato tanto, più sicuramente dell’inglese e dell’americano. A gennaio, comunque, a prescindere dalle condizioni dell’ex Empoli, il Milan è pronto ad intervenire sul mercato. Diversamente dalle ultime sessioni, però, il Diavolo starebbe pensando di acquistare un giocatore che milita già in Serie A, così da facilitarne l’inserimento.

Milan, colpo a centrocampo: il rinforzo arriva dalla Serie A

Come abbiamo scritto nelle scorse ore, Geoffrey Moncada è a lavoro per trovare la soluzione giusta e tra i nomi in cima alla lista c’è sicuramente Samuele Ricci di proprietà del Torino.

Il calciatore è stato visionato da vicino in occasione di Italia-Belgio, match di Nations League che si è giocato allo stadio Olimpico. Ma Urbano Cairo è da sempre una bottega cara e potrebbe chiedere per il suo talento una cifra davvero alta, approfittando anche dei sondaggi di Chelsea e Manchester City. Il valore di Ricci potrebbe così essere già sui 30 milioni di euro. Tanti soldi che il Milan potrebbe decidere di non spendere, dirottando le proprie attenzioni altrove.

Costa quasi la metà, ad esempio, Frendrup, e la situazione societari in casa Genoa, potrebbe favorire la sua cessione. La pista che porta al danese va dunque seguita con attenzione, ma il Milan potrebbe sorprendere tutti e puntare su un calciatore che per caratteristiche ricorda un po’ Bennacer (molti lo paragonano anche a Jorginho). Stiamo parlando di Reda Belahyane, che con il suo Verona ha conquistato tutti. Il prezzo è sui 15 milioni, ma il rischio è che si alzi parecchio in poco tempo.