Ancora un no, Milan disperato: salta un altro affare

Non arrivano buone notizie in casa Milan per quello che riguarda il mercato con i rossoneri che vedono sfumare un altro colpo.

Il Milan è al lavoro per cercare di impostare le trattative in vista di gennaio andando a sistemare una rosa che in più di un’occasione ha mostrato delle lacune.

I rossoneri, complice anche il cambio di modulo apportato da Paulo Fonseca, hanno alcune zone del campo con poche scelte, in particolare a centrocampo ed in attacco. L’infortunio di Bennacer, che lo terrà fuori dai campi di gioco fino a febbraio, ha lasciato il tecnico portoghese con poche scelte sulla linea mediana, dovendo ricorrere in maniera sistematica alla convocazione di Kevin Zeroli, togliendolo dal Milan Futuro. Problemi di scelte anche in attacco con i soli Morata e Abraham a disposizione.

Milan preoccupato, arriva subito un no per gennaio

Si complica e non poco la strada del Milan verso Samuele Ricci, centrocampista del Torino che è finito da tempo nel mirino del club rossonero. Il giovane mediano è diventato ormai un punto fermo della nazionale di Luciano Spalletti e nelle ultime settimane è stato accostato anche al Manchester City.

Il valore del suo cartellino è schizzato alle stelle negli ultimi tempi e per il Milan si fa decisamente complicato riuscire a portare il giocatore a Milanello già a gennaio. I rossoneri lo seguono con attenzione da inizio anno, quando ci furono i primi contatti con il Torino per cercare di portare a disposizione di Stefano Pioli il difensore Alessandro Buongiorno. Le alte richieste di Cairo hanno fatto saltare l’affare e la stessa situazione si sta verificando ora con Ricci.

I granata chiedono ben 40 milioni di euro per il proprio centrocampista, una somma quasi impossibile da raggiungere per il Milan che deve fare i conti con le proprie casse da sistemare grazie all’uscita di almeno un big. L’inserimento del Manchester City sul giocatore poi rende ancora più complicato l’affare con gli inglesi che non hanno di certo problemi dal punto di vista economico e che possono accontentare facilmente le volontà del Torino.

Classe 2001, Samuele Ricci ha un contratto con i granata valido fino al giugno del 2026. Un fattore che potrebbe spingere il Torino a dare l’ok alla sua cessione già dal mese di gennaio. Il rischio è quello di dover svalutare il cartellino del mediano durante la prossima estate considerato il fatto che dopo un mese potrebbe salutare a costo zero.