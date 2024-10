Milan, ora è ansia Camarda: decisione a sorpresa

Milan, decisione a sorpresa per Francesco Camarda: ora cambia tutto, ecco cosa sta accadendo in via Aldo Rossi

Francesco Camarda è probabilmente il calciatore principale su sui sono affidate le future speranze dell’Italia calcistica, almeno per quanto riguarda il centravanti. Classe 2008, è stato il più giovane esordiente in Serie A con 15 anni, 8 mesi e 15 giorni; ha le stimmate del campione e l’ha ampiamente dimostrato nei campionati giovanili.

Gol a raffica con la maglia del Milan – addirittura oltre 500 con le giovanili – che a ragion veduta lo considera un talento oltre ogni logica. Il campionato U15 vinto da protagonista con 22 gol in 25 presenze, altrettante nelle 18 presenze nel campionato U17 poi l’Europeo U17 vinto da protagonista con 8 reti tra qualificazione e fase ad eliminazione diretta (11 gol in 17 partite in totale).

Lo scorso luglio ha firmato il primo contratto da professionista fino al 2027, durata massima essendo minorenne, con 450mila euro d’ingaggio. Si sta mettendo in mostra nel Milan Futuro, con un gol in quattro gare nel girone B di Serie C e due in un match di Coppa Italia di categoria ma continua a segnare anche con la maglia dell’Italia U19 (ieri in rete contro il Galles nel 3-3 finale).

Camarda, la decisione inaspettata del Milan

Insomma, numeri quasi da top player per il giovane attaccante che sembra sempe più vicino a poter giocare in Serie A. D’altronde all’estero talenti cristallini minorenni sono già protagonisti nei rispettivi club: basti pensare al 17enne Lamine Yamal con il Barcellona oppure al brasiliano Endrick appena 18enne con il Real Madrid.

Se il presente si chiama Milan Futuro e Serie C, a gennaio potrebbero cambiare le cose per il giovane attaccante. Sembra infatti che i rossoneri stiano valutando la cessione in prestito del giovane gioiello. Un salto di categoria, in un club di Serie B magari di medio-alta classifica che possa regalargli lo spazio necessario ma anche metterlo in condizione di misurarsi contro avversari più validi tecnicamente.

In via Aldo Rossi sono ore di riflessione, con diverse richieste arrivate per il giovane bomber che Fonseca ha inserito nella lista B della Champions League del Milan. E molto dipenderà anche dal tecnico lusitano: con il cmbio di modulo ed il passaggio ad una sorta di 4-4-2 con Abraham e Morata titolari, c’è il solo Jovic – fuori dai progetti – come alternativa in panchina. E Camarda, in talune situazioni, può rientrare nel giro della prima squadra per allungare la panchina e dotare la squadra di un’alternativa valida.