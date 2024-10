Milan, via dopo una stagione: Ibra a caccia del sostituto

La sua avventura al Milan potrebbe concludersi già dopo una stagione. In questi mesi deve convincere i rossoneri, ma la strada è in salita

Paulo Fonseca si appresta a cambiare il suo Milan. A Firenze molti calciatori hanno deluso il tecnico portoghese: in questi giorni si è soprattutto parlato di Theo Hernandez, che ha vissuto davvero una serata complicata, sbagliando tutto quello che c’era da sbagliare.

Dal rigore causato all’errore dal dischetto, passando chiaramente dall’espulsione che non gli consentirà di esserci contro l’Udinese e il Bologna. Ma i protagonisti in negativo della partita del Franchi sono stati davvero diversi e molti di questi rischiano il posto. Fikayo Tomori, ad esempio, potrebbe accomodarsi in panchina, facendo spazio a Pavlovic. Potrebbe così essere il serbo ad affiancare Matteo Gabbia, con Emerson Royal e Filippo Terracciano a completare il reparto difensivo a quattro davanti a Mike Maignan.

L’altro giocatore che ha fornito una prestazione altamente negativa è sicuramente Tammy Abraham. Ancora una volta è rimasto a secco e ha calciato, sbagliando, un rigore che non avrebbe dovuto battere. Ha fatto davvero poco, fallendo altre occasioni da gol. In questi giorni si sta così pensando ad un turno di riposo per l’ex Roma, con Noah Okafor che potrebbe farlo rifiatare. Una panchina che saprebbe comunque di punizione, per un giocatore che ricordiamo è arrivato solo in prestito dalla Roma.

Milan, futuro in bilico per Abraham: la sua avventura è a rischio

Tammy Abraham così si gioca il Milan in queste settimane. Il Diavolo ha bisogno di gol e lui ha dimostrato di vedere davvero poco la porta. A sorpresa, l’inglese è diventato subito un titolare dei rossoneri, mostrando grande abnegazione e sacrificio.

Caratteristiche importanti, ma un centravanti viene valutato soprattutto per le reti e fin qui, l’ex Roma ha segnato solamente contro il Venezia, realizzando un calcio di rigore davvero inutile. Serve dunque una svolta, ma prima dovrà riguadagnarsi la fiducia di Paulo Fonseca, dopo quanto successo a Firenze. La permanenza di Abraham al Milan, dunque, si complica seriamente.

L’inglese ha uno stipendio importante, da 4,5 milioni di euro netti a stagione. Tanti soldi che il Diavolo, con Zlatan Ibrahimovic, potrebbe decidere di destinare a qualcun altro, magari a quel Santiago Gimenez, che nei giorni scorsi ha strizzato l’occhio ai rossoneri. Lui la porta non ha certo problemi a vederla.