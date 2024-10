Ora è caos in casa Milan, lo sfogo lascia di stucco

Nuove polemiche intorno al Milan per le dichiarazioni del presidente Scaroni su San Siro, i tifosi non ci stanno

La sosta consente al Milan di tracciare un primo bilancio di questo inizio di stagione. Purtroppo però, come capita sempre dopo risultati negativi, è anche il periodo migliore per creare casi e polemiche. Per fortuna le voci su un possibile esonero di Paulo Fonseca non hanno trovato terreno fertile, ma fra la questione rigoristi e il rinnovo di Theo Hernandez si sono comunque create polemiche e discussioni.

Fonseca, che è quello con meno responsabilità di tutti in questo momento, sta lavorando in questi giorni senza tantissimi calciatori, tutti impegnati nelle varie selezioni. Nel frattempo spera di recuperare gli infortunati: Calabria, Loftus-Cheek e anche Sportiello potrebbero rientrare per la sfida al Bologna. Da capire, invece, qual è la situazione legata a Luka Jovic, sempre più ai margini del progetto tecnico. Intanto alle già citate polemiche se n’è aggiunta un’altra in queste ore. A scatenarla è stato Paolo Scaroni, presidente rossonero, ospite al Festival dello Sport di Trento, dove ha avuto modo di parlare anche delle questione stadio, che è molto cara a lui e alla proprietà RedBird.

Scaroni su San Siro: “Un vecchio manufatto”

L’idea iniziale del Milan era quella di condividere ancora l’impianto con l’Inter. Il progetto prevedeva l’abbattimento di San Siro per la costruzione, più o meno nella stessa zona, del nuovo. Idea però rigettata fin da subito dalla città di Milano, dal Sindaco Sala ai cittadini. E questo ha quindi costretto entrambe le società a spostarsi su altre zone.

Come sappiamo, il Milan è molto avanti sulla soluzione San Donato, dove sono già iniziati i primi lavori di bonificazione e recinzione della zona. Di recente c’è stato un nuovo incontro con Sala e con l’Inter e si è parlato di nuovo delle possibilità iniziale a San Siro, consapevoli però che è molto complicata. Scaroni, proprio in merito all’abbattimento dello storico impianto del Giuseppe Meazza, ha creato l’ennesima polemica: “Mi dicevano ‘Ma sei pazzo, vuoi buttare giù la Scala del Calcio?’ e io rispondevo ‘Ma quale Scala del Calcio? E’ un vecchio manufatto. Hanno buttato giù Wembley, che era ancora più iconico di San Siro…“, le parole del presidente rossonero, che si è quindi lasciato andare all’ennesima uscita forse un po’ troppo sopra le righe. I tifosi, infatti, molto legati comunque a San Siro, sui social hanno subito criticato le dichiarazioni di Scaroni.