Ora Ibrahimovic è stufo, è pronto a cederlo: via per 20 milioni

Zlatan Ibrahimovic e il Milan starebbero pensando di privarsi del calciatore nelle prossime sessioni di calciomercato

Un addio già nella sessione invernale non può certo essere esclusa. Il Milan ha iniziato a prendere in considerazione la possibilità di privarsi di uno dei suoi giocatori, arrivati due estati fa.

E’ stato il ‘colpo’ più acclamato dalla tifoseria, quello più atteso e voluto, quello che avrebbe dovuto cambiare il Milan, ma così non è stato. Samu Chukwueze ha iniziato, più di un anno fa, la sua avventura in rossonero dalla panchina, con Stefano Pioli che non ha avuto alcun dubbio sul puntare su Christian Pulisic. L’americano ha subito dato le risposte giuste e di fatto non è più uscito dal campo. Il nigeriano, invece, arrivato tardi e senza chiaramente preparazione, per via di una lunga trattativa, non ha mai ingranato e quando è stato utilizzato i segnali non sono stati per nulla positivi. Chukwueze si è messo in mostra così solo sporadicamente, come in occasione del match di Newcastle, in Champions League, ma nulla più.

Un nuovo allenatore, si sperava potesse rappresentare la svolta per l’ex Villarreal. La possibilità, inoltre, di allenarsi a Milanello, fin dal primo giorno, era certamente un’ottima notizia, per un giocatore che aveva bisogno di fare le cose normali. L’estate è dunque iniziata nel modo migliore e le prestazioni in amichevoli, in tournée negli Stati Uniti, contro top team, lasciavano pensare che la svolta dopo un anno complicato fosse davvero arrivata.

Chukwueze delude ancora: addio possibile

Una volta iniziata ufficialmente la stagione, però, tutto è tornato nuovamente come prima. Chukwueze ha pure giocato dal primo minuto, ma senza incidere, diventando così un elemento sul quale difficilmente si può fare affidamento.

Ma sabato prossimo per Udinese-Milan potrebbe esserci una nuova occasione visto che Pulisic potrebbe allenarsi solo venerdì. Chukwueze, però, sembra andare ormai verso la bocciatura definitiva.

In casa Milan iniziano a credere sempre più concretamente che il nigeriano non riuscirà ad imporsi e inevitabilmente già a gennaio potrebbe fare le valigie. Ci sono diversi club di Premier League, come West Ham e Aston Villa, sulle sue tracce, ma non può essere esclusa la pista araba. Il prezzo, sui venti milioni di euro, è già fissato ed il Diavolo è pronto a cederlo. L’avventura al Milan di Chukwueze, salvo svolte incredibili a partire dalla sfida contro l’Udinese, appare dunque segnata.