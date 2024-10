Sinner, la confessione che non ti aspetti: ribaltone improvviso

Colpo di scena incredibile su Jannik Sinner, arriva la confessione che sorprende i fan: ribaltone clamoroso nel mondo del tennis

Torna d’attualità il caso doping, il vituperato affaire Clostebol che ha colpito negli ultimi mesi Jannik Sinner, e che probabilmente non è ancora del tutto concluso. La notizia della decisione della Wada di fare ricorso contro l’assoluzione dell’azzurro ha creato non poco caos nel mondo del tennis, tra innocentisti e giustizialisti fin troppo accaniti. In questo marasma di commenti, a volte anche fuori luogo, Jannik è comunque riuscito a rispondere solo sul campo, con i soliti straordinari risultati. Ma nelle ultime ore è arrivato un ribaltone improvviso in grado di lasciare spiazzati tutti, anche i fan più sfegatati dell’azzurro.

Di quanto accaduto da Indian Wells in avanti, con la positività, irrisoria, riscontrata nel corpo del numero uno al mondo, ne hanno parlato tutti. Lo stesso diretto interessato, dopo aver ottenuto una prima importante assoluzione, ha spiegato il suo punto di vista, chiarendo una volta per tutte quanto è davvero successo.

Tra i protagonisti di questa delicatissima vicenda ce n’è però uno, più di tutti, finito nel mirino della critica, soprattutto di quella mossa dagli stessi tifosi dell’azzurro. E nelle ultime ore è stato proprio lui a far sentire di nuovo la sua voce, per spiegare il suo punto di vista, confessando anche un dettaglio di cui nessuno era a conoscenza e che potrebbe cambiare la percezione della stessa gestione del caso doping fatta da parte di Sinner.

Colpo di scena Sinner, ribaltone sul caso doping: confessione improvvisa

Il colpevole numero uno, agli occhi di chi ha sempre sostenuto l’innocenza di Sinner, è il fisioterapista Giacomo Naldi. Come ormai sappiamo, è stato lui a ‘infettare’ l’azzurro con il Clostebol, medicinale utilizzate per curare una piccola ferita sulla mano. Non a caso, dopo quanto accaduto, Jannik è stato costretto a separare le sue strade da lui e dal preparatore atletico Umberto Ferrara.

Per quanto a malincuore, l’errore è stato grave e l’altoatesino non ha potuto far altro che propendere per una separazione forzata e necessaria, ringraziando comunque i due professionisti per quanto fatto nel corso di questi anni di straordinaria crescita.

A distanza di diverse settimane dal divorzio, Naldi ha però deciso di raccontare la sua verità su quei giorni burrascosi. Intervenuto durante la presentazione del progetto Open Food Factory, il fisioterapista ha risposto alle domande sul suo rapporto con Sinner non nascondendo nulla, come riferito dal Quotidiano Sportivo: “Sono dispiaciuto di quanto successo, spero di poter raccontare prima o poi il mio punto di vista“.

Senza entrare nei dettagli della vicenda, Naldi ha comunque tenuto a scagionare Sinner da qualunque tipo di accusa di una presunta mancanza di rispetto nei suoi confronti. Negli ultimi giorni l’azzurro avrebbe infatti contattato nuovamente il suo ex dipendente per fargli gli auguri per la sua paternità. Un gesto che non era scontato: “Mi ha scritto ed è stato molto carino con me, come del resto tutto lo staff“. Da parte sua non c’è quindi alcun rancore nei confronti del tennista. La stima tra di loro è rimasta intatta anche dopo quanto accaduto ed è anche questo che fa capire lo spessore umano dei personaggi di questa brutta vicenda.