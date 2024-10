Gabbia verso il rinnovo, l’agente allo scoperto

Le dichiarazioni dell’agente di Matteo Gabbia non lasciano molti dubbi. Ecco cosa ha detto Tullio Tinti, procuratore del difensore

Matteo Gabbia si appresta a diventare ancor di più un leader del Milan. La trattativa per il rinnovo è ormai al traguardo e questi possono davvero essere i giorni delle firme.

A margine dell’assemblea elettiva per il consiglio dell’AIACS (Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società), l’agente del difensore, Tullio Tinti, si è così espresso: “Gabbia merita quel che sta prendendo. Nazionale e possibile capitano Milan? È pronto. Per quanto riguarda il rinnovo, il Milan mi ha chiamato e ne discuteremo. Lui è molto contento, ragazzo molto professionale”.

Il procuratore di Matteo Gabbia ha così confermato quanto scritto in queste ultime ore. Il giocatore è pronto a legarsi al Diavolo con un contratto lungo, fino al 30 giugno 2029. Le parti dunque si incontreranno nell’immediato per mettere nero su bianco. Il numero 46 del Diavolo andrà a guadagnare più del doppio rispetto all’attuale stipendio che supera gli 800mila euro. La volontà di Matteo Gabbia è stata sempre chiara, come quella del Milan. Ora si attende, dunque, solo la fumata bianca per l’annuncio ufficiale.

Milan, non solo Gabbia: altri rinnovi entro il 2024

Il rinnovo di Matteo Gabbia è quindi, ormai, cosa fatta. Il centrale italiano era una delle priorità del Diavolo, avendo un contratto in scadenza nel 2026.

Ora toccherà a Mike Maignan e Theo Hernandez. La situazione è chiaramente diversa, con stipendi sicuramente più alti. Dopo l’italiano, però, sarà la volta del portiere, per il quale la trattativa appare a buon punto, con una bozza d’accordo raggiunta a circa 5/5,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il traguardo, anche in questo caso, è quindi molto vicino. Servirà ancora limare qualche dettaglio, ma non dovrebbero esserci problemi.

Servirà sedersi attorno ad un tavolo, invece, per raggiungere un accordo con Theo Hernandez. La trattativa di fatto non è entrata nel vivo, ma il Diavolo è consapevole del fatto che servirà toccare le cifre di Rafa Leao, sui sette milioni di euro netti (magari attraverso i bonus), per potersi stringere la mano. Il Milan vuole continuare con il suo terzino e lo stesso giocatore – come ammesso dall’agente – è desideroso di proseguire la propria avventura in rossonero, in una città che ormai è diventata la sua seconda casa. Le prossime settimane saranno chiaramente decisive.