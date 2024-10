Il ko di Firenze è stato decisivo per Fonseca: si cambia

L’avventura al Milan non decolla e Paulo Fonseca è nuovamente davanti ad un bivio: nuova rivoluzione per i rossoneri.

La testa dei giocatori del Milan è ancora all’ultima gara di campionato, il ko rimediato all’Artemio Franchi contro la Fiorentina brucia e i punti persi alla lunga rischieranno di pesare sulla classifica del Diavolo. Insomma, il brutto momento di Paulo Fonseca sembra destinato a continuare.

La vittoria nel derby contro l’Inter e il cambio di modulo, il tecnico è ormai passato alle due punte, non sono bastati a risollevare le sorti di una squadra evidentemente ferita che sta trovando grandissime difficoltà ad esprimere il proprio gioco. A questo punto la soluzione non può che essere una sola, servirà una drastica rivoluzione anche a stagione in corso.

Non solo guai in campo per l’ex Lille che oltre a dover recuperare terreno in campionato, e in Champions League, sembra dover recuperare anche la testa dei suoi giocatori. Ci sono alcuni elementi all’interno della rosa che stanno faticando più di altri e questo rischia di essere il problema più grande per il mister.

Fonseca ha un problema, cosa sta succedendo al Milan

Non c’è davvero pace per il club meneghino che durante le prossime giornate dovrà concedersi alcune scelte forti, soprattutto in termini di formazione. Ad aver fatto il punto della situazione in casa Milan è stato il giornalista Tancredi Palmeri che ha raccontato di come il tecnico lusitano sia costretto a doversi misurare con una sfida nella sfida: non basta risollevare il Milan, c’è anche bisogno di recuperare Rafael Leao.

Uomo simbolo di questo Milan, nel bene e nel male, che da quel che racconta Palmeri, ha necessità di un trattamento speciale: “Fonseca è costretto a dialogare con Leao per farlo crescere mentalmente“. Peccato, però, che i progressi non siano stati poi così tanti e l’esterno d’attacco potrebbe perciò andare incontro ad uno stop forzato. Contro l’Udinese potrebbe infatti accomodarsi in panchina.

Dire che non c’è più spazio per Leao è sicuramente troppo ma durante le prossime giornate il tecnico suo connazionale potrebbe lasciarlo fuori dal campo, è anche attraverso queste scelte che si cresce mentalmente. Dopo la sosta i meneghini affronteranno i friulani e potrebbero farlo con una formazione a dir poco rimaneggiata, anche perché il martedì successivo si tornerà in campo in Champions. Leao, insieme ad altri protagonisti in negativo del Franchi, potrebbero dunque fare un po’ di panchina.