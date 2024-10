Salta l’affare per l’Inter, una mazzata durissima da digerire

Il club nerazzurro incassa con sgomento la notizia diffusa dal club transalpino: salta il disegno di Beppe Marotta

Dopo Manchester City, Juventus, Real Madrid ed Atalanta, anche l’Inter fa i conti con quella che appare essere verosimilmente una vera e propria maledizione: quella delle rotture dei legamenti crociati del ginocchio di tanti, troppi calciatori.

Solo per restare a quelli che sono senza dubbio pedine fondamentali nelle loro squadre, gli infortuni sofferti da Rodri, Bremer, Carvajal e Duvan Zapata confermano una pericolosa tendenza in atto. Oltre al dispiacere umano per l’atleta, tali drammi sportivi si riflettono inevitabilmente non solo sulla stagione in corso, ma talvolta anche sui programmi di mercato dell’immediato futuro.

Quest’ultima fattispecie è proprio quella che più preoccupa l’Inter. Che aveva in mente un disegno ben preciso per un suo gioiello temporaneamente ceduto in prestito al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Le prime indiscrezioni provenienti qualche giorno fa dal ritiro della nazionale argentina sono state confermate dagli esami strumentali e diagnostici effettuati nelle ore successive. Anche il talento sudamericano, che proprio con la Selecciòn avrebbe voluto togliersi quelle soddisfazioni finora negategli in Francia, è stato colpito dalla maledizione.

Dramma Valentin Carboni: l’affetto dell’Inter

“Infortunatosi durante l’allenamento con la nazionale argentina, Valentin Carboni soffre di una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. Il giocatore verrà presto operato e seguirà un protocollo terapeutico idoneo. L’Olympique Marsiglia augura a Valentin una pronta guarigione e spera di vederlo in campo il più presto possibile“, si legge nella nota ufficiale diffusa dalla società transalpina.

Passato al Marsiglia la scorsa estate con la formula del prestito oneroso (1 milione di euro) e un diritto di riscatto a favore dei francesi stabilito in 35 milioni più 4 di bonus, l’ex Monza vede chiudersi drammaticamente in anticipo la sua stagione. Tecnicamente, forzando le tappe del recupero, Carboni potrebbe rientrare nel prossimo aprile. Improbabile però che l’OM lo rischierà nella fase decisiva della stagione.

L’accordo tra l’Inter e i francesi prevedeva e prevede anche un diritto di controriscatto a favore dei meneghini fissato a 40 milioni. Molto difficilmente a fine anno il Marsiglia eserciterà il suo diritto di acquisto, con l’argentino che tornerà alla base in attesa di conoscere il suo futuro.

Forza, Valentín! 💪

Ti aspettiamo più forte di prima 🖤💙 pic.twitter.com/CE9uZx3mhQ — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 12, 2024

Già impiegato col contagocce, in questa prima fase della stagione, dal tecnico De Zerbi, il talento dovrà ricominciare da capo. Accontentandosi presumibilmente di un nuovo prestito con nuove condizioni da concordare. Il club nerazzurro non ha comunque fatto mancare il sostegno al suo gioiello, incoraggiato con un post diffuso sui canali ufficiali della società milanese.