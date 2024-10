Ritorno di fiamma, arriva al Milan nel 2025

Il club rossonero torna a pensare a una “vecchia” idea di mercato per il prossimo anno: ci sarà già un tentativo a gennaio?

Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic avevano detto che la campagna acquisti estiva sarebbe stata costituita da pochi colpi mirati e così è stato. Cinque i nuovi rinforzi arrivati. Tuttavia, non si può dire che la squadra sia davvero completa per caratteristiche.

Il centrocampo è il reparto più in difficoltà, soprattutto perchè l’infortunio di Ismael Bennacer ha privato Paulo Fonseca di un giocatore che sarebbe stato utile come alternativa alla coppia titolare Fofana-Reijnders. Yunus Musah in questo momento non è ancora al livello che l’allenatore portoghese vorrebbe, si aspetta miglioramenti importanti per arrivare a dargli più spazio. Non possono giocare gli stessi fino a gennaio, quando Bennacer rientrerà e sarà anche possibile intervenire sul mercato.

Milan, rispunta una vecchia idea di mercato

Tra le novità del Milan 2023/2024 c’è stato l’ingaggio di Emerson Royal, terzino destro che nelle prime presenze in rossonero non sta totalmente convincendo. Anche se Fonseca e la dirigenza hanno fiducia in lui, ultimamente si sta parlando dell’eventuale acquisto di un altro laterale destro, cosa che potrebbe diventare necessaria in caso di addio di Davide Calabria (contratto in scadenza a giugno 2025). In organico ci sarebbe pure Filippo Terracciano, però non sono ancora chiare le sue prospettive future.

Carlo Pellegatti in uno dei suoi video sul suo profilo ufficiale YouTube ha fatto un nome già accostato al club nel recente passato: “Non c’è aria di rinnovo per Davide Calabria e per questo il Milan potrebbe prendere un altro terzino destro. Tiago Santos sembra tornare nel mirino, forse già da gennaio“. Tiago Santos era indicato come obiettivo già nella scorsa sessione estiva del calciomercato, veniva indicato come l’alternativa a Emerson Royal.

Fonseca conosce molto bene il 22enne portoghese, dato che lo ha allenato al Lille. Il club francese lo ha comprato dall’Estoril Praia nel luglio 2023 per 6,5 milioni e oggi il suo valore è certamente cresciuto. Probabilmente, serviranno circa 20 milioni per convincere il LOSC a cedere il laterale. Vedremo se il Milan deciderà di farsi avanti già a gennaio.

Tiago Santos in questa stagione ha totalizzato 13 presenze e 2 assist. 9 volte è partito come titolare, mentre nelle altre occasioni è subentrato a partita in corso. Il Lille in estate ha preso Thomas Meunier a parametro zero come alternativa di esperienza nel ruolo.