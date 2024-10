Theo addio, il Milan ha individuato il sostituto in Serie A

Il Milan è impegnato in una serie di trattativa. Tutta in salita, ad esempio, quella relativa al rinnovo di Theo Hernandez: trovato l’erede.

Procedono senza sosta le riflessioni, in casa Milan, relative al futuro. Il club, in attesa di un pronto riscatto da parte di Paulo Fonseca alla ripresa del campionato contro l’Udinese il 19 ottobre, risulta infatti impegnato in varie trattative riguardanti non soltanto possibili rinforzi (Samuele Ricci del Torino) ma anche elementi dell’attuale rosa come ad esempio Theo Hernandez, il cui futuro è tutto da scrivere.

Il terzino, di recente multato a causa dell’espulsione nell’ultimo match di Serie A che lo renderà indisponibile nel prossimo match, è legato ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2026 e finora le parti non sono riuscite a trovare la quadra sul rinnovo. Anzi, come spiegato di recente dall’agente del 27enne, le interlocuzioni sono ferme da maggio. Un nuovo incontro, inevitabilmente, andrà in scena a stretto giro di posta tuttavia le probabilità che si arrivi davvero alle strette di mano appare, al momento, quanto mai complicato. Il motivo è da ricercare nella richiesta economica di Theo Hernandez.

Il calciatore, in particolare, vorrebbe passare dagli attuali 4 milioni netti a quota 7 (tra parte fissa e variabile) così da diventare il componente del gruppo più pagato insieme a Rafael Leao. Una cifra, questa, ritenuta eccessiva dal management coordinato da Zlatan Ibrahimovic, che auspica invece di chiudere l’affare alle proprie condizioni. Ora resta da vedere in che modo evolveranno i contatti. Il Milan, nel frattempo, ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di un eventuale sostituto da prendere nel caso in cui dovesse naufragare il prolungamento di Theo. Il mirino, in queste ore, è stato puntato su una delle principali rivelazioni del campionato.

Milan, Theo Hernandez verso l’addio: trovato l’erede

Parliamo di Nuno Tavares, autore di 5 assist nelle 5 gare fin qui disputate. L’ex Arsenal (giunto nella Città Eterna in prestito oneroso da circa un milione con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni) si è ambientato subito alla corte di Marco Baroni diventando una colonna portante dei biancocelesti. Un treno ad altissima velocità, letteralmente imprendibile per gli avversari. Le prestazioni del 24enne hanno attirato le attenzioni di un gran numero di società, tra cui quella milanista.

Tutto, quindi, dipenderà da come reagirà Theo Hernandez alla proposta rossonera. Il club spera in una felice conclusione e nel prosieguo del matrimonio. In caso contrario, procederà al divorzio e a puntare forte sull’eterno portoghese.