Milan di sasso, lo ha preso la Juve: affare sfumato per i rossoneri

Svelato il clamoroso retroscena: Maldini voleva portarlo al Milan, invece è andato alla Juventus un anno fa

Stiamo entrando nel vivo del campionato. Il Milan, a parte il derby vinto dopo averne persi sei di fila, non hai iniziato nel modo giusto. Arrivati alla sosta di ottobre, Paulo Fonseca si ritrova alle spalle già due crisi dopo nemmeno due mesi di campionato. Crisi non solo di risultati ma anche e soprattutto di gestione, fra il caso di rigoristi e il rendimento di alcuni giocatori importanti.

Fra le varie critiche al Milan, rivolte soprattutto alla dirigenze, ci sono anche alcune scelte di mercato che hanno fatto molto discutere. Dopo l’esordio con l’Italia, si parla tantissimo di Daniel Maldini regalato al Monza (con il solo 50% di futura rivendita): oltre ad un errore di valutazione economico, c’è anche un errore di valutazione tecnico visto che il ragazzo sarebbe tornato parecchio utile oggi a Fonseca. Critiche anche per la questione Kalulu, ceduto alla Juventus in prestito con diritto di riscatto. E, a proposito di asse e intrecci con i bianconeri, in queste ore è stato svelato un retroscena di mercato che riguarda un giocatore che poteva essere del Milan ma che alla fine è andato a Torino.

Retroscena Milan: Maldini voleva portarlo in rossonero

A parlare di questo retroscena è il grande George Weah, ex centravanti del Milan, intervenuto al Festival dello Sport di Trento. E ovviamente la rivelazione riguarda suo figlio Timothy, alla sua seconda stagione con la maglia della Juventus. Dopo un inizio difficile con Allegri, ora con Thiago Motta punta a diventare un giocatore più importante.

L’americano però poteva vestire la maglia del Milan. “Ne parlai con Maldini, lo stava osservando per il Milan“, le dichiarazioni di George Weah. Alla fine però non se ne fece nulla, forse anche per l’addio a sorpresa di Maldini ai rossoneri. Arrivò così la Juventus di Cristiano Giuntoli, che decise di portarlo a casa per circa 10 milioni. Nella sua prima stagione, ha racimolato 35 presenze fra campionato e Coppa Italia con un solo gol e due assist; con Thiago Motta, in questo nuovo anno, ha già un gol e un assist in sole 4 partite. Con il nuovo allenatore è cambiato completamente il suo ruolo e la sua funzione: dopo aver fatto il terzino destro, adesso sta giocando finalmente nel suo ruolo di esterno e sta dimostrando le sue importanti qualità.