Rivoluzione invernale: via dal Milan a gennaio

Sono tanti i calciatori che sono pronti a fare le valigie durante il calciomercato invernale. Il Milan vivrà un gennaio davvero intenso

Sarà un mese di gennaio ricco per il Milan e la sua dirigenza. Il Diavolo non può certo stare a guardare e proverà a mettere le mani almeno su due giocatori. Serve, inevitabilmente, un centrocampista, che possa migliorare un reparto che al momento ha davvero gli uomini contati.

Paulo Fonseca in questo inizio di stagione ha puntato su Youssouf Fofana e Tiijani Reijnders, dimostrando di fidarsi poco di Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek. Serve dunque un calciatore dalle caratteristiche diverse. I nomi fatti in questi giorni sono davvero tanti e c’è sempre più la sensazione che il Milan voglia pescare dall’Italia così da avere un giocatore che conosce bene la Serie A. Le prossime settimane saranno quelle utili a capire su chi si concentreranno gli sforzi di Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani. Il Milan, inoltre, ha voglia di regalarsi un nuovo terzino, che possa dare il cambio a Theo Hernandez e magari allo stesso tempo giocare sulla destra.

Il Diavolo, infatti, potrebbe dover fare i conti con l’addio di Davide Calabria. Il capitano non ha ancora rinnovato e potrebbe non farlo mai. Così una sua cessione a gennaio non è da escludere.

Milan, la lunga lista dei partenti

Ma la lista dei giocatori con la valigia in mano è davvero lunga. Si parte chiaramente da Divock Origi e Fode Ballo-Touré, i due grandi esuberi, rimasti ai margini del gruppo, che in estate hanno rifiutato tutte le destinazioni.

Tra i giocatori della rosa, va verso l’addio anche Luka Jovic, che potrebbe spostarsi di qualche km per trasferirsi alla Juventus di Thiago Motta, che sta cercando un vice Dusan Vlahovic. Attenzione, però, ad altre situazioni: Terracciano, ad esempio, si gioca tutto in queste due partite, senza Theo Hernandez, e se non dovesse convincere un addio potrebbe essere inevitabile.

Queste settimane, inoltre, saranno anche quelle di Samu Chukwueze. La pazienza per il nigeriano, ex Villarreal, è ormai finita e senza un cambio di passo e di mentalità, il Milan è pronto a scaricarlo. Piace a diversi club di Premier League, ma anche in Arabia Saudita. Il tempo per il nigeriano è, dunque, davvero scaduto. Sotto osservazione, infine, c’è anche Noah Okafor che deve tornare ad incidere quando è chiamato in causa.