Accelerazione Milan, affare da favola: arriva la stella giallorossa

Sprint da parte del Milan, il calciatore può arrivare: la stella giallorossa pronta a sciogliere le riserve

Paulo Fonseca ha riabbracciato i calciatori che, in quest’ultimo periodo, sono stati impegnati con le loro rispettive nazionali per i match di Nations League e qualificazione alla prossima edizione della Coppa del Mondo. L’obiettivo del ‘Diavolo’ è quello di ripartire, soprattutto in campionato, dove le cose non stanno andando proprio bene.

Non che in Champions League l’avventura si stia svolgendo a gonfie vele. Il manager portoghese sa bene che non c’è molto tempo a disposizione e che cercherà di fare il possibile per preparare, al meglio, il prossimo incontro di campionato: sabato pomeriggio, alle ore 18, allo stadio “San Siro” arriverà l’Udinese.

Se il tecnico continua a lavorare con la squadra a Milanello, c’è da registrare anche una accelerata da parte della dirigenza in ottica calciomercato. Soprattutto per quanto riguarda la fascia sinistra. Il club è alla ricerca di un calciatore che possa far rifiatare Theo Hernandez. La soluzione Filippo Terracciano non convince affatto: il nuovo nome può arrivare direttamente dal team giallorosso.

Milan, per la fascia sinistra il sogno è Dorgu

Una delle note positive, in questa prima parte di stagione, del Lecce è sicuramente Patrick Dorgu. Il classe 2004, nazionale danese, è uno degli uomini di fiducia del tecnico Gotti che proprio non può farne a meno di schierarlo in campo. Già dalla passata stagione è stato promosso in prima squadra, dopo un breve periodo nella Primavera giallorossa, il 20enne ha dimostrato di essere all’altezza della situazione.

I suoi punti di forza sono sicuramente la velocità, la corsa a tutto campo (sia in difesa che in attacco) e soprattutto la capacità di fornire assist. Non solo: anche togliersi la soddisfazione di trovare la via della rete. Fino a questo momento ha totalizzato un gol con i salentini. Le sue prestazioni non sono assolutamente passate inosservate ai top club, sia italiani che esteri.

Ed è per questo motivo che il Milan intende anticipare la folta concorrenza che si sta formando, sempre di più, attorno al nativo di Copenaghen. Il forte terzino sinistro, però, ha una valutazione molto alta. Per liberarsi del suo cartellino il presidente Sticchi Damiani vorrebbe almeno 20 milioni di euro, altrimenti non se ne farà nulla.

Il Milan, come citato in precedenza, ha un urgente bisogno di trovare quanto prima un altro calciatore che spinga sulla fascia sinistra e che possa far riposare il nazionale francese qualora ce ne fosse bisogno.