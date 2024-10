Colpo necessario, il Milan lo prende già a gennaio

Manovre di mercato in vista in casa Milan dove si sta lavorando per mettere a segno un colpo per gennaio: l’acquisto è necessario

Terminata la seconda sosta per le nazionali, la penultima di questo 2024, il Milan si appresta a tornare in campo per riscattarsi dopo le ultime due sconfitte patite prima della pausa contro Bayer Leverkusen in Champions League e Fiorentina in campionato.

I rossoneri saranno impegnati sabato alle ore 18 a San Siro contro l’Udinese, avversario per niente facile visto il suo inizio di stagione e ci sarà bisogno di una prestazione importante per conquistare i tre punti. Dopodiché, il Milan sarà impegnato in Champions League sempre in casa contro il Club Brugge per poi andare al Dall’Ara per affrontare il Bologna sabato 26 ottobre alle ore 18.

Tre impegni che vedono il Milan sulla carta favorito e dove Paulo Fonseca è chiamato a collezionare 9 punti se vorrà continuare ad essere l’allenatore dei rossoneri. Il tecnico portoghese è finito di nuovo sulla graticola dopo gli ultimi risultati ed il rischio esonero è tornato a farsi concreto, tanto che si pensava a possibili coup de theatre prima della sosta.

Alla fine così non è stato e la dirigenza ha confermato la fiducia nel proprio allenatore, decidendo di andargli in aiuto tramite il mercato. A gennaio, infatti, il Milan interverrà sicuramente per piazzare un colpo, soprattutto a centrocampo dove ha messo gli occhi su Johnny Cardoso, giocatore in forza al Real Betis, visto come il possibile sostituto di Fofana.

Milan, idea Cardoso per gennaio: è lui il vice Fofana

In questo inizio di stagione, Youssouf Fofana è stato uno dei migliori del Milan a centrocampo e Paulo Fonseca non può proprio fare a meno di lui. Tuttavia, il francese non può certo giocare tutte le partite di questa stagione e per questo motivo il tecnico portoghese si aspetta l’arrivo di un suo vice che possa permettergli di riprendere fiato. La dirigenza rossonera è già al lavoro per acquistare un vice Fofana a gennaio e gli occhi sarebbero finiti su Jhonny Cardoso.

Centrocampista classe 2003, Cardoso milita in Liga con la maglia del Real Betis ed ha collezionato fin qui 8 presenze in stagione, 5 in campionato e 3 in UEFA Conference League tra play-off e gironi. Di nazionalità statunitense, ma con passaporto italiano, Cardoso ha fatto vedere cose più che discrete coi verdiblancos fin dal suo arrivo dall’Internacional avvenuto lo scorso gennaio ed ha catturato l’attenzione del Milan.

Il club rossonero sta cercando un vice che possa sostituire Fofana in maniera degna e Cardoso pare proprio quello che fa al caso del Diavolo. Il Betis spese appena 6 milioni lo scorso gennaio per portarlo via dal Brasile e potrebbe bastare un’offerta da 10-15 milioni di euro per convincere il club andaluso a lasciar partire il giocatore. Cardoso è attualmente in pole nella lista del Milan per il ruolo di vice Fofana, ma i rossoneri stanno comunque sondando altre piste per non farsi trovare impreparati qualora il Betis non lasciasse partire il giocatore.

Ad ogni modo, un colpo a centrocampo a gennaio il Milan lo farà di sicuro poiché serve necessariamente un giocatore che possa permettere a Fonseca di far riposare ogni tanto Fofana che è pure un perno della nazionale francese. Di conseguenza, il centrocampista difficilmente riposa durante la sosta e senza un suo vice c’è il rischio che possa incorrere in pericolosi infortuni muscolari che non gioverebbero a nessuno.