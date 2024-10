“Il Milan non è un’opzione”: Inter e Juve lavorano al super colpo a zero

Due squadre italiane in agguato su un giocatore più volte accostato al Milan: sondaggi già partiti per il possibile affare a “zero”.

Ci sono diversi nomi interessanti che hanno un contratto in scadenza a giugno 2025 e qualche società inizia a muoversi con gli agenti. Anche se è molto presto, c’è chi vuole mettersi in una buona posizione e provare anche a giocare d’anticipo sulla concorrenza.

Ovviamente, pure il Milan sta valutando alcune opportunità per il prossimo anno. Le operazioni a “parametro zero” non sono sempre facili, perché quando riguardano nomi di un certo tipo e ci sono più pretendenti le richieste economiche possono diventare particolarmente onerose. Non è un segreto che il club rossonero sia poco propenso a scendere a patti con i procuratori, in particolare quando si tratta delle loro commissioni.

Milan, niente arrivo dal Lille?

Uno dei profili più interessanti che vanno in scadenza nel 2025 è sicuramente Jonathan David, attaccante classe 2000 che sta disputando la quinta stagione con la maglia del Lille. L’ha iniziata bene (8 gol e 2 assist in 13 presenze) e in generale è stato molto prolifico nella sua esperienza in Francia (92 reti e 20 assist in 196 partite). È sicuramente pronto per fare uno step nella sua carriera e mettersi alla prova in un top club.

In passato il Milan si è interessato a lui e aveva anche provato a prenderlo, è un centravanti che Geoffrey Moncada ha osservato spesso. Paulo Fonseca l’ha avuto come suo giocatore durante l’avventura sulla panchina del Lille. In via Aldo Rossi hanno tutte le informazioni necessarie sulle caratteristiche del nazionale canadese e non solo. Sulla carta, sarebbe un ottimo colpo per il 2025.

Ma secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto di Relevo, in questo momento il Milan non un’opzione per il futuro di David. Anche se l’attaccante ha deciso di non rinnovare con il Lille, comunque le richieste in termini di stipendio e commissione sono elevate. Inter e Juventus sono interessate e sono già attive. Anche il Barcellona sta monitorando la situazione, pur non essendosi ancora fatto avanti con un contatto diretto. L’Atletico Madrid aveva fatto dei sondaggi in passato e oggi non sembra tra le favorite per assicurarsi il 24enne nato a New York. Attenzione alle società della Premier League, ci si aspettano delle offerte da lì.

Ora il Milan non sembra una possibile destinazione per David, vedremo se la situazione potrà cambiare. Dipende molto dalle richieste del giocatore e del suo entourage, e da quanto il club rossonero può essere disposto a investire su ingaggio e commissione. Il numero 9 del Lille prenderebbe il posto di Tammy Abraham, nel caso in cui l’inglese dovesse fare ritorno alla Roma dopo il prestito secco.

Ovviamente, non bisogna escludere che qualche società possa cercare di strappare David al Lille nel mercato di gennaio 2025. In tal caso, è probabile che non vedremo il giocatore in Serie A. In ogni caso, la Premier League è la destinazione più ipotizzabile.