Il prezzo è fissato: 8 milioni, il Milan pronto a chiudere il colpo

Il Milan potrebbe investire otto milioni per acquistare il giovane difensore italiano: è una delle rivelazioni di questo inizio di Serie A

In attesa del ritorno in campo dopo la sosta, il Milan si prepara a Milanello per scacciare la seconda crisi di questa stagione il prima possibile. Ieri sono arrivate buone notizie in merito alle condizioni di Samuel Chukwueze, rientrato dal ritiro della Nazionale con un acciacco fisico. Gli esami non hanno evidenziato lesioni ma solo un affaticamento .

Il nigeriano sarà quindi a disposizione per la partita di sabato contro l’Udinese, così come lo sarà anche Christian Pulisic, anche lui rientrato prima del previsto ma per scelta del ct Pochettino, che ha voluto dargli un po’ di riposo dopo la prima ottima partita contro il Panama. Rientrato anche Matteo Gabbia, mai sceso in campo contro Belgio e Israele ma reduce da un’esperienza in Nazionale maggiore molto importante per lui. Il difensore sarà titolare a Udine, e magari con la fascia da capitano, come chiedono i tifosi. E, a proposito di difesa, è probabile che a gennaio si cercherà un rinforzo per aumentare le alternative a disposizione di Fonseca. C’è un giovane italiano che si è messo in mostra finora e che potrebbe rientrare nelle idee dei rossoneri.

Dall’Empoli al Milan, affare da 8 milioni

Fra le rivelazioni di questo inizio di stagione di Serie A c’è l’Empoli di D’Aversa, che ha già conquistato dieci punti in classifica, ottimi in vista della corsa salvezza. E fra i giocatori che si sono messi maggiormente in mostra c’è il difensore Mattia Viti, classe 2002 che i toscani hanno riportato in Italia dal Nizza.

Serviranno sei milioni per riscattarlo dai francesi, e chissà che questo riscatto non possa essere incoraggiato dai club interessati all’acquisto del difensore. Il Milan, che ha bisogno di centrali e, soprattutto, di italiani per la questione liste, potrebbe farci un pensierino. La cifra per l’acquisto del giocatore potrebbe essere di otto milioni, quindi un paio di milioni in più rispetto al riscatto. Non è però da escludere che l’Empoli possa decidere di aspettare a fine stagione per veder crescere ancora di più la sua valutazione. Viti è un difensore di grande struttura fisica e con un mancino molto educato, utilissimo in fase di costruzione. I rossoneri, sempre molto attenti ai giovani, potrebbero scegliere di investire su un profilo così promettente come il suo. La sensazione è che siamo di fronte ad un giocatore con grande potenziale.