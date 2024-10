Milan senza Theo Hernandez: chi gioca al suo posto contro l’Udinese

Chi giocherà al posto dello squalificato Theo Hernandez contro l’Udinese? Tre opzioni a disposizione di Fonseca

Il Milan è pronto a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. La squadra di Paulo Fonseca, reduce dal bruttissimo ko di Firenze, deve reagire e fare di nuovo punti ma non ha un compito facile. L’avversario è infatti l’Udinese, una delle rivelazioni più interessanti di questo inizio di Serie A, e infatti è sorprendentemente in zona Europa.

I friulani giocano un ottimo calcio e soprattutto hanno delle individualità importanti. Il Milan è certamente più forte ma il momento non è dei migliori. E, soprattutto, ci sono stati pochi giorni a disposizione per preparare al meglio questa delicata sfida: in tantissimi hanno lasciato Milanello per raggiungere i vari ritiri delle Nazionali e sono rientrati tutti solo nelle ultime ore. Insomma, una situazione tutt’altro che semplice, ma il Milan deve mettere da parte ogni tipo di alibi e fare risultato. E dovrà farlo senza il giocatore più importante: Theo Hernandez. Espulso nei minuti finali di Fiorentina-Milan, il terzino francese dovrà saltare due partite (quindi Udinese e Bologna, tornerà contro il Napoli) e la domanda che tutti si fanno è: chi giocherà al suo posto?

Tre opzioni per sostituire Theo Hernandez in Milan-Udinese

La prima scelta per la sostituzione di Theo Hernandez è il giocatore che ha occupato la sua posizione durante tutta la pre-season: Filippo Terracciano. Arrivato quasi un anno fa dall’Hellas Verona, con Stefano Pioli non ha mai avuto possibilità di scendere in campo e anche con Fonseca, in partite ufficiali, si è visto poco. Adesso però c’è necessità e lui è quello che ha giocato più spesso in quel ruolo in estate.

Terracciano lo consideriamo ad oggi in vantaggio sugli altri, ma ci sono anche altre opportunità. Uno di questi è quello che Zlatan Ibrahimovic ad inizio stagione ha designato come vice Theo Hernandez: è Alex Jimenez, che in questa stagione farà la spola fra prima squadra e Milan Futuro. Senza nemmeno Calabria, out per infortunio, lo spagnolo sarà quasi sicuramente convocato e chissà che Fonseca non pensi di dargli un’occasione dal primo minuto per il ruolo di terzino sinistro. Un’altra opzione è Davide Bartesaghi, rientrato dopo la squalifica per l’ingiusta espulsione contro il Lecce: lui era il vice Theo dello scorso anno sulla carta ma durante la stagione ha giocato pochissimo. Adesso è una colonna del Milan Futuro ma è fra quelli più pronti per fare il salto ed aver subito un buon impatto.