Mondo del tennis incredulo, l’annuncio distrugge Djokovic

Il mondo del tennis fa ancora fatica a crederci, l’ultimo annuncio spiazza il campione olimpico Novak Djokovic

Alla fine si è dovuto arrendere in finale. Anche se, come avversario, aveva l’attuale numero uno al mondo come Jannik Sinner. Novak Djokovic esce sconfitto, anche in maniera netta, nell‘Atp Shanghai in due set. C’è delusione, quella è immancabile, ma allo stesso tempo il serbo sa bene di aver fatto il massimo. Anche se, in questo caso, il massimo non è bastato.

Un 2024 che non è arrivato alla conclusione ma che, allo stesso tempo, gli ha regalato una gioia infinita: ovvero la vittoria della medaglia d’Oro alle ultime Olimpiadi di Parigi. Il serbo, però, nelle ultime ore ha ricevuto una notizia che ha spiazzato il mondo del tennis. Delle rivelazioni che arrivano da uno degli esperti del settore che, in qualche modo, lo ha “snobbato”.

Djokovic, per Binaghi non ci sono dubbi: “Battere Sinner sarà una impresa”

Angelo Binaghi, attuale numero uno della Federazione Italiana Tennis e Padel, non ha alcun tipo di dubbio: battere, in questo periodo, Jannik Sinner sarà una vera e propria impresa. Anche per una leggenda vivente come Novak Djokovic. Sullo stesso livello dell’altoatesino, ovviamente, spicca anche il nome del suo amico, collega e rivale Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, insieme all’attuale numero uno al mondo, hanno decisamente qualcosa in più rispetto agli altri.

Lo si vede chiaramente da quando scendo in campo e mostrano a tutti le loro potenzialità e qualità. Soprattutto per Sinner che, con il successo nell’ultima domenica, ha ottenuto il titolo numero 17 della sua carriera al Masters 1000 di Shanghai. Negli ultimi due incontri il belgradese ha avuto nessuna palla break. Di questo ne è consapevole lo stesso Binaghi che ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni di “La Politica Nel Pallone” su Radio Rai Gr Parlamento, ad opera di Emilio Mancuso.

Per il presidente FITP tutto questo è l’assoluta “normalità“. Parole di elogio sono arrivate nei confronti di Sinner che ha gestito una partita con grande consapevolezza. Poi ha voluto fare una sua annotazione: “Come cambiano le cose in un anno. Battere il serbo prima era una impresa memorabile. Questa volta, invece, ero sicuro che vincesse. Da questo momenti in poi riuscire a batterlo sarà una impresa“.

Appuntamenti tutt’altro che terminati per l’altoatesino visto che sarà impegnato nel “Six Kings Slam“. Dopodiché sarò il turno delle “Nitto ATP Finals” in cui disputerà il Masters 1000 di Parigi-Bercy.