Un famoso calciatore fa bere un gattino in mezzo al campo, video virale

È successo durante gli allenamenti con la sua squadra: il gesto è diventato immediatamente virale sui social media

Il mondo del calcio ci ha abituato a tante cose, alcune delle quali rivelano l’umanità degli atleti in campo. Sono infatti numerose le scene positive che si intravedono sui campi da gioco, durante i match o i semplici allenamenti.

Ciò suscita sempre entusiasmo tra i tifosi, perché un singolo e tenero gesto fa sempre piacere e dimostra quanto l’aspetto umano non deve mai mancare, nemmeno praticando uno sport estremamente competitivo come appunto il calcio.

Quanto successo poco prima della gara in Africa fa dimostra quanto sia importante la gentilezza e l’amore verso gli animali. Protagonista del semplice gesto uno dei migliori calciatori in forza all’Aston Villa, Omar Khedr, punta di diamante della nazionale egiziana.

Calciatore disseta gattino: gesto diventa virale

Magari è un gesto semplice, alla portata di tutti noi. Ma non sempre si vedono in campo azioni così umane e disinteressate, volte esclusivamente a mostrare affetto nei confronti di un animale indifeso che si è trovato all’improvviso in un luogo non suo. Omar Khedr, classe 2006 e calciatore di grande prospettiva dell’Aston Villa, ha rotto questo tabù durante gli allenamenti con la sua nazionale.

Il gesto di Omar potrebbe apparire come semplice e scontato, tutti potrebbero farlo, ma in realtà va sottolineato più di una volta, in quanto l’amore per gli animali dovrebbe essere comune a tutti, calciatori e non. Troppo spesso ne sentiamo la mancanza e non solo in ambito sportivo, ma nella vita di tutti i giorni.

Omar ha pubblicato la sua tenera foto (pubblicata qui sopra) mentre disseta un gattino su Instagram, raccogliendo sin da subito migliaia di like. A dirla tutta, non si conoscono bene i dettagli di questo scatto, ne tantomeno il motivo per il quale Khedr l’ha voluta rendere nota a tutti i suoi follower (circa 103mila soltanto su Instagram): sta di fatto però che gesti semplici come questo servono come il pane al giorno d’oggi, in quanto a volte la carenza di umanità si fa sentire eccome!

Il gesto di Omar – ricordiamo un ragazzo di appena diciotto anni, e questo ci fa pensare – va dunque sottolineato più di una volta: la speranza è che gesti come quelli di questo ragazzo non siano un’eccezione, ma la regola.