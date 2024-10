Assurdo Vettel, ritorno in pista: mondo della F1 senza parole

Vettel tornerà a gareggiare, ma non in Formula 1: ecco dove lo vedremo in azione tra meno di cinque mesi.

L’addio di Sebastian Vettel alla F1 è stato un momento molto commovente, quella domenica del novembre 2022 ad Abu Dhabi non erano poche le persone toccate dal ritiro del quattro volte campione del mondo. Anche se le ultime stagioni non erano state facili, comunque non è mai facile salutare un pilota che ha scritto pagine di storia del campionato.

La Red Bull ha iniziato a vincere titoli con lui e dopo ha dovuto attendere Max Verstappen per ripetersi. Nel 2015 c’è stato il trasferimento in Ferrari, un sogno che si è realizzato, soprattutto per chi era cresciuto con il mito di Michael Schumacher ed era anche amico del sette volte iridato. Sperava di laurearsi campione anche con la Rossa, però si è trovato in mezzo al dominio Mercedes e non è riuscito a vincere un mondiale che avrebbe tanto voluto.

Negli ultimi anni in Aston Martin ha fatto i conti con una competitività limitata della monoposto e solo occasionalmente ha conquistato dei buoni risultati. Aver dovuto ridimensionare tanto le sue ambizioni lo ha portato a non avere più le motivazioni necessarie per continuare a correre in F1. Per questo ha preferito ritirarsi.

Seb Vettel di nuovo in gara: dove e quando

A volte si è anche vociferato della possibilità che Vettel potesse tornare a correre in Formula 1. Qualcuno lo ha accostato alla Red Bull, altri alla Mercedes. E negli ultimi tempi era persino spuntata l’ipotesi Audi, che nel 2026 sarà ufficialmente in griglia come costruttore e proprietario del team che oggi si chiama Sauber. Però appare difficile immaginare un suo ritorno: ha 37 anni e la sensazione è che la sua vita lontano dalle corse gli abbia dato quella serenità di cui aveva bisogno dopo una carriera di obiettivi importanti e pressioni.

Anche se non è più impegnato in F1, comunque le corse continuano a piacergli. Non a caso, prenderà parte alla Race of Champions che andrà in scena a Sydney il 7-8 marzo 2025. Non una novità per lui, che sarà alla dodicesima partecipazione e che sarà nuovamente in coppia con Mick Schumacher. I due rappresenteranno il Team Germania nella tradizionale gara a squadre.

Seb ha vinto otto volte la Race of Champions: dal 2007 al 2012 lo ha fatto con Michael Schumacher. Nel 2015 si è imposto nella gara individuale e nel 2017 ha trionfato assieme a Pascal Wehrlein. Nelle scorse due edizioni ha corso con Mick senza riuscire a vincere, ci riproveranno a marzo 2025.