Dalla Serie B al Milan: sfida a Inter e Juve per il difensore

Il calciatore è finito nel mirino delle big. Il suo contratto scade fra meno di un anno e può sbarcare a Milano a parametro zero

Un nome nuovo per la difesa del Milan. I rossoneri stanno seguendo con attenzioni le prestazioni del giovane italiano, che si sta mettendo in mostra con la maglia azzurra dell’Under21 e in Serie B. Il Diavolo come Inter e Juventus si è mosso per capire le possibilità di acquisto del centrale, che lo scorso 23 marzo ha compiuto 21 anni.

Il Milan continua ad essere molto attivo sul mercato. A gennaio, come è ormai noto, il club rossonero proverà a mettere le mani su un centrocampista, che possa rafforzare un reparto davvero scarno. Ad oggi Paulo Fonseca ha dimostrato di potersi fidare solamente di Youssouf Fofana e Tiijani Reijnders. Ruben Loftus-Cheek, invece, ha convinto poco e Yunus Musah non è ancora considerato pronto. Serve, dunque, un calciatore che possa sostituire l’infortunato Ismael Bennacer. Attenzione, però, ad un altro possibile colpo: anche in difesa, sugli esterni serve qualcosa. Theo Hernandez continua a non avere un sostituto e Davide Calabria potrebbe fare le valigie anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto.

Milan, sfida a Inter e Juve per Bertola

Ma il Milan guarda anche all’estate, quando certamente arriverà un nuovo centravanti giovane, quello da 20 gol che di fatto non è stato preso in questa sessione di mercato. Il Diavolo, inoltre, proverò a rendere un po’ più italiana la rosa e va verso questa direzione il possibile acquisto di Nicolò Bertola.

Il centrale classe 2003, nato a Carrara, è un pilastro della retroguardia dello Spezia. Con i liguri, in Serie B, il giocatore ha disputato otto partite, riuscendo anche a trovare la via della rete in due occasioni, contro il Pisa all’esordio e con il Cesena. Le big del calcio italiano lo stanno seguendo con attenzione e sono pronte a scommettere su di lui da giugno, quando vedrà scadere il propri contratto con lo Spezia. Bertola è stato anche uno dei protagonisti ,della partita dell’Italia Under 21 di Carmine Nunziata, contro l’Irlanda. La prova del centrale, schierato al fianco di Ghilardi, non è certo passata inosservata. Ora tornerà a pensare allo Spezia, ma fra qualche mese ci sarà la Serie A, magari indossando la maglia del Milan, o di un’altra big, visto che Inter e Juventus sono sulle sue tracce.